Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Cezasını İndirdi
Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Cezasını İndirdi
Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ve yeni haftaya başladık. Ancak tartışmalar halen bitmiş değil. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un basın toplantısındaki açıklamaları ve suçlamaları PFDK'nın radarına takıldı. İki teknik direktör de açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Mourinho iki farklı maddeden ceza almıştı. Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a kuruldan 1 maç ceza çıktı. Ancak tahkimden yeni bir karar açıklandı.
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4 maç ceza aldığı duyurulan Mourinho'yla ilgili Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama geldi.
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Mourinho, iki ayrı maddeden ikişer maç ceza almıştı. İndirimle birer maç ceza verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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