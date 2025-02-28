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Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Cezasını İndirdi

Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Cezasını İndirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 21:55

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ve yeni haftaya başladık. Ancak tartışmalar halen bitmiş değil. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un basın toplantısındaki açıklamaları ve suçlamaları PFDK'nın radarına takıldı. İki teknik direktör de açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Mourinho iki farklı maddeden ceza almıştı. Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a kuruldan 1 maç ceza çıktı. Ancak tahkimden yeni bir karar açıklandı.

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4 maç ceza aldığı duyurulan Mourinho'yla ilgili Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama geldi.

4 maç ceza aldığı duyurulan Mourinho'yla ilgili Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, Mourinho'ya 4 maç ceza vermişti. Ancak, Tahkim Kurulu'ndan gelen kararla, Mourinho'nun cezası 2 maça düşürüldü.

Mourinho, iki ayrı maddeden ikişer maç ceza almıştı. İndirimle birer maç ceza verildi.

Mourinho, iki ayrı maddeden ikişer maç ceza almıştı. İndirimle birer maç ceza verildi.

İlk olarak müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç ceza bir maça düşürüldü. Ardından rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 2 maç ceza da 1 maça indirildi. Böylelikle dört maçlık ceza iki maça düştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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