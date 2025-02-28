Tahkim Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Cezasını İndirdi

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ve yeni haftaya başladık. Ancak tartışmalar halen bitmiş değil. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un basın toplantısındaki açıklamaları ve suçlamaları PFDK'nın radarına takıldı. İki teknik direktör de açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Mourinho iki farklı maddeden ceza almıştı. Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a kuruldan 1 maç ceza çıktı. Ancak tahkimden yeni bir karar açıklandı.