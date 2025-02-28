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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a Tazminat Davası Açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a Tazminat Davası Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 18:59

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama tartışması sona ermedi. Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Mourinho'dan karşı hamle geldi. İki farklı olaydan PFDK'ya sevk edilen Mourinho, dört maç ceza almıştı. Mourinho bugün Galatasaray'a tazminat davası açtı. Davayı Fenerbahçe resmi hesabından duyurdu.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama kavgası bitmiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama kavgası bitmiyor.

Galatasaray bilindiği gibi Mourinho'yu 'maymun gibi zıpladılar' açıklaması sebebiyle ırkçılıkla suçlamıştı. İki farklı konu sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mourinho, dört maç ceza almıştı.

Mourinho cephesinden bugün yeni hamle geldi.

Mourinho cephesinden bugün yeni hamle geldi.

Fenerbahçe resmi hesaplarından yapılan açıklamada Mourinho'nun Galatasaray'a 1 milyon 907 bin Türk Liralık tazminat davası açtığı söylendi.

Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle dava açtığı söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle dava açtığı söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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