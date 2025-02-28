Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a Tazminat Davası Açtı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'a Tazminat Davası Açtı
Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama tartışması sona ermedi. Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Mourinho'dan karşı hamle geldi. İki farklı olaydan PFDK'ya sevk edilen Mourinho, dört maç ceza almıştı. Mourinho bugün Galatasaray'a tazminat davası açtı. Davayı Fenerbahçe resmi hesabından duyurdu.
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Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama kavgası bitmiyor.
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Mourinho cephesinden bugün yeni hamle geldi.
Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle dava açtığı söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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