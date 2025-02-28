Kenan Yıldız İçin İstenen Bonservis Türk Futbol Tarihine Geçecek

Milli takımımızın genç yıldızları arasında bu sezon performansıyla öne çıkan isim şüphesiz Kenan. Juve'de 10 numarayı alarak yeni Del Piero yorumları yaptıran Kenan için Avrupalı kulüpler de takipte. Juventus'un kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği biliniyor. Ancak İngiltere'den gelen yoğun ilgi de bonservis belirlenmesi için Juve'ye baskı oldu. Juventus'un istediği bedel Kenan'ı futbol tarihimize geçirecek.