Kenan Yıldız İçin İstenen Bonservis Türk Futbol Tarihine Geçecek
Kenan Yıldız İçin İstenen Bonservis Türk Futbol Tarihine Geçecek
Milli takımımızın genç yıldızları arasında bu sezon performansıyla öne çıkan isim şüphesiz Kenan. Juve'de 10 numarayı alarak yeni Del Piero yorumları yaptıran Kenan için Avrupalı kulüpler de takipte. Juventus'un kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği biliniyor. Ancak İngiltere'den gelen yoğun ilgi de bonservis belirlenmesi için Juve'ye baskı oldu. Juventus'un istediği bedel Kenan'ı futbol tarihimize geçirecek.
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Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız parıldamaya devam ediyor.
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İngilizlerin nabız yokladığı milli yıldız için Juventus'un belirlediği bonservis ise onu tarihe geçirebilir.
Kenan Yıldız, bu bedelle Arda Turan'ı geçecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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