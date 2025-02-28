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Kenan Yıldız İçin İstenen Bonservis Türk Futbol Tarihine Geçecek

Kenan Yıldız İçin İstenen Bonservis Türk Futbol Tarihine Geçecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 17:57

Milli takımımızın genç yıldızları arasında bu sezon performansıyla öne çıkan isim şüphesiz Kenan. Juve'de 10 numarayı alarak yeni Del Piero yorumları yaptıran Kenan için Avrupalı kulüpler de takipte. Juventus'un kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği biliniyor. Ancak İngiltere'den gelen yoğun ilgi de bonservis belirlenmesi için Juve'ye baskı oldu. Juventus'un istediği bedel Kenan'ı futbol tarihimize geçirecek.

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Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız parıldamaya devam ediyor.

Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız parıldamaya devam ediyor.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın dev ligleri ve kulüpleri Kenan'ı yakından izliyor. Kenan için Juventus da bonservis bedelini belirledi.

İngilizlerin nabız yokladığı milli yıldız için Juventus'un belirlediği bonservis ise onu tarihe geçirebilir.

İngilizlerin nabız yokladığı milli yıldız için Juventus'un belirlediği bonservis ise onu tarihe geçirebilir.

Juventus, Kenan için ısrarcı olan kulüplerle 60 milyon Euro karşılığında masaya oturabileceğini açıkladı. Bu bonservis bedeli onu Türk futbol tarihine geçirecek.

Kenan Yıldız, bu bedelle Arda Turan'ı geçecek.

Kenan Yıldız, bu bedelle Arda Turan'ı geçecek.

Türk futbol tariinde 41 milyon Euro'ya Atletico'dan Barcelona'ya transer olan Arda Turan'ı geride bırakacak olan Kenan Yıldız, Türk futbolunda bonservisine en çok para verilen isim olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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