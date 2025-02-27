PFDK Kararları Açıkladı! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezaları Belli Oldu

Türkiye Futbol Federsonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) derbiden beri merakla beklenen kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü de maç cezası alırken, bazı futbolculara da ihtar ve para cezası da verildi.

Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezası ne oldu? Okan Buruk ve Jose Mourinho kaç maç cezalı? Galatasaray ve Fenerbahçe hangi maçları teknik direktörsüz oynayacak?

İşte, detaylar...