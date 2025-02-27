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PFDK Kararları Açıkladı! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezaları Belli Oldu

PFDK Kararları Açıkladı! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezaları Belli Oldu

Jose Mourinho futbol Okan Buruk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 22:28

Türkiye Futbol Federsonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) derbiden beri merakla beklenen kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü de maç cezası alırken, bazı futbolculara da ihtar ve para cezası da verildi. 

Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezası ne oldu? Okan Buruk ve Jose Mourinho kaç maç cezalı? Galatasaray ve Fenerbahçe hangi maçları teknik direktörsüz oynayacak? 

İşte, detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan beklenen açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan beklenen açıklama geldi.

Süper Lig'e damgasını vuran derbi 0-0'lık beraberlikle sona ererken, gerilim de yükselmişti. İki takım teknik direktörleri tarafından peş peşe yapılan açıklamalar ise çok tartışılmıştı. İki teknik adamın da PFDK'ya sevk edildiği maçın ardından cezalar da belli oldu.

Her iki takımın da teknik direktörlerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, oyunculardan kulüplere verilen cezalar peşi sıra açıklandı. Maç men cezası, para cezası, ihtar ve seyircisiz deplasman maçı ve hak mahrumiyeti cezalar arasında yer aldı.

Okan Buruk ve Jose Mourinho'ya maç cezası verildi!

Okan Buruk ve Jose Mourinho'ya maç cezası verildi!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a 1, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya ise 4 maç men cezası verildi.

Okan Buruk Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?

Okan Buruk Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?

1 maç men cezası alan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında takımının başında olamayacak.

Jose Mourinho Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?

Jose Mourinho Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?

4 maç men cezası alan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bugün oynanan Gaziantep-Fenerbahçe maçında tedbirliydi. Ayrıca, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında takımının başında olamayacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e de ceza verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e de ceza verildi.

Özbek'e 'Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' gerekçesiyle 34 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Fenerbahçe ise 2 deplasman maçında seyircisiz oynayacak!

Fenerbahçe ise 2 deplasman maçında seyircisiz oynayacak!

PDFK'nın verdiği cezalar arasında kulüplere para cezası, bazı futbolculara ihtar, maç cezası ve para cezası da vardı.

İşte, PDFK'nın Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Verdiği Cezalar

İşte, PDFK'nın Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Verdiği Cezalar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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