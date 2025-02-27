PFDK Kararları Açıkladı! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezaları Belli Oldu
PFDK Kararları Açıkladı! Jose Mourinho ve Okan Buruk'un Cezaları Belli Oldu
Türkiye Futbol Federsonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) derbiden beri merakla beklenen kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü de maç cezası alırken, bazı futbolculara da ihtar ve para cezası da verildi.
Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezası ne oldu? Okan Buruk ve Jose Mourinho kaç maç cezalı? Galatasaray ve Fenerbahçe hangi maçları teknik direktörsüz oynayacak?
İşte, detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan beklenen açıklama geldi.
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Okan Buruk ve Jose Mourinho'ya maç cezası verildi!
Okan Buruk Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?
Jose Mourinho Hangi Maçlarda Cezalı Olacak?
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e de ceza verildi.
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Fenerbahçe ise 2 deplasman maçında seyircisiz oynayacak!
İşte, PDFK'nın Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Verdiği Cezalar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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