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Mourinho'nun "Maymun" Benzetmesine Galatasaray Teknik Ekibinden Tepki

Mourinho'nun "Maymun" Benzetmesine Galatasaray Teknik Ekibinden Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.02.2025 - 16:31

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddiası sonrası açıklamada bulundu. Garcia, Portekizli çalıştırıcının 'maymun' benzetmesi yapmasına sitem ederken yaşananlara anlam veremediğini vurguladı.

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"Maymun gibi" demesi gündemden düşmüyor

"Maymun gibi" demesi gündemden düşmüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının basın toplantısında ezeli rakiplerine yönelik 'kulübede maymun gibi zıpladılar' ifadesini kullanmıştı. Portekizli çalıştırıcının bu sözleri, sarı-kırmızılı kulüp taraftından ırkçılık olarak tanımlanmıştı.

Şikayette bulunulacağı açıklanmıştı

Şikayette bulunulacağı açıklanmıştı

Dursun Özbek'in başkanlığındaki Galatasaray, dünya gündemine oturan olay sonrası süreci mahkemeye taşımaya karar vermişti. Kulüpten yapılan açıklamada savcılığa suç duyurusu yapılacağı belirtilirken UEFA ve FIFA yolununun da izleneceğine dikkat çekilmişti.

Buruk'un yardımcısı konuştu

Buruk'un yardımcısı konuştu

Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den Mourinho'ya tepki geldi. Gomez, ülkesindeki El Larguero programında konuya dair görüşlerini paylaştı.

"Ben bir insanım, bir maymun değilim"

"Ben bir insanım, bir maymun değilim"

'Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım ve maymun değilim. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi. Mourinho'nun kendi sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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