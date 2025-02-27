Mourinho'nun "Maymun" Benzetmesine Galatasaray Teknik Ekibinden Tepki
Mourinho'nun "Maymun" Benzetmesine Galatasaray Teknik Ekibinden Tepki
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddiası sonrası açıklamada bulundu. Garcia, Portekizli çalıştırıcının 'maymun' benzetmesi yapmasına sitem ederken yaşananlara anlam veremediğini vurguladı.
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"Maymun gibi" demesi gündemden düşmüyor
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Şikayette bulunulacağı açıklanmıştı
Buruk'un yardımcısı konuştu
"Ben bir insanım, bir maymun değilim"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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