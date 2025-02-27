Maçlarında Yabancı Hakem İsteyen - İstemeyen Takımlar
Maçlarında Yabancı Hakem İsteyen - İstemeyen Takımlar
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Süper Lig kulüpleri ikiye bölündü. Bazı takımlar, maçlarında yabancı hakem görmek istediklerini açıkça belirtirken, bazıları ise Türk hakemlere olan güvenini vurguladı.
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Derbi sonrası resmi açıklamalar geldi
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Sezonun kalan maçları için "yabancı" talebi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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