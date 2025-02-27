onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Maçlarında Yabancı Hakem İsteyen - İstemeyen Takımlar

Maçlarında Yabancı Hakem İsteyen - İstemeyen Takımlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.02.2025 - 14:06

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Süper Lig kulüpleri ikiye bölündü. Bazı takımlar, maçlarında yabancı hakem görmek istediklerini açıkça belirtirken, bazıları ise Türk hakemlere olan güvenini vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derbi sonrası resmi açıklamalar geldi

Derbi sonrası resmi açıklamalar geldi

55 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakemin düdük çaldığı Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması, sahadaki oyundan ziyade Slavko Vincic'in düdük çalmasıyla tarihe geçti. TFF'in aldığı radikal karar, maçın ardından futbol kamuoyunu ikiye bölerken takımlar da fikir ayrılıkları yaşadı.

Sezonun kalan maçları için "yabancı" talebi

Sezonun kalan maçları için "yabancı" talebi

Sloven hakemin derbideki yönetimi federasyon tarafından geçerli not alınca başta Fenerbahçe olmak üzere toplamda dört takım 'yabancı hakem' dedi. İki kulüp ise yerli isimlerle yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Yabancı hakem isteyen takımlar

Yabancı hakem isteyen takımlar

Fenerbahçe

  • RAMS Park’taki Galatasaray maçının ardından sarı-lacivertliler, ligin kalan tüm maçlarında yabancı hakem isteme kararı aldı.

Trabzonspor

  • Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçları Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesini talep etti.

Beşiktaş

  • Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapacağı derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi için TFF’ye başvurdu.

Samsunspor

  • Sezonun sürpriz takımı, kritik karşılaşmalarında yabancı hakemin düdük çalmasını istedi.

Yabancı hakem istemeyen kulüpler

Yabancı hakem istemeyen kulüpler

Sivasspor

  • Kırmızı-beyazlı kulüpte Başkan Bahattin Eken, yabancı hakeme karşı olduklarını söyledi.

Kasımpaşa

  • İstanbul temsilcisinin yönetim kurulu üyesi İbrahim Yıldız, 'yerli hakemden yanayız' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın