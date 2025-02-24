Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Afiyet olsun 😂
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2. Hazır değildi?
3. Çok çekişmeli olacak
4. Cidden böyle 😂
5. Futbolu ne kadar iyiyse sosyal medya kullanımı tam tersi
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6. Fazla hırs zarar 😁
7. Yakında yaşanabilir
8. Hastalık 😎
9. Her yere konu oldu
10. Bazı maçları unutulmaz
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11. Ne olacağı belli olmaz 😂
12. "Şey" 😂
13. Zoru başarmak
14. Mou etkisi 😂
15. Zor bir süreç bekliyor
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16. Kulüplerden böyle paylaşımlara pek alışkın değiliz 😂
17. Çok kaoslu doğru
18. Çok kritik
19.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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