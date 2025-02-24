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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 17:28

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Herkesi derbi heyecanı sardı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Afiyet olsun 😂

1. Afiyet olsun 😂
twitter.com

2. Hazır değildi?

2. Hazır değildi?
twitter.com

3. Çok çekişmeli olacak

3. Çok çekişmeli olacak
twitter.com

4. Cidden böyle 😂

4. Cidden böyle 😂
twitter.com

5. Futbolu ne kadar iyiyse sosyal medya kullanımı tam tersi

5. Futbolu ne kadar iyiyse sosyal medya kullanımı tam tersi
twitter.com
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6. Fazla hırs zarar 😁

6. Fazla hırs zarar 😁
twitter.com

7. Yakında yaşanabilir

7. Yakında yaşanabilir
twitter.com

8. Hastalık 😎

8. Hastalık 😎
twitter.com

9. Her yere konu oldu

9. Her yere konu oldu
twitter.com

10. Bazı maçları unutulmaz

10. Bazı maçları unutulmaz
twitter.com
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11. Ne olacağı belli olmaz 😂

11. Ne olacağı belli olmaz 😂
twitter.com

12. "Şey" 😂

12. "Şey" 😂
twitter.com

13. Zoru başarmak

13. Zoru başarmak
twitter.com

14. Mou etkisi 😂

14. Mou etkisi 😂
twitter.com

15. Zor bir süreç bekliyor

15. Zor bir süreç bekliyor
twitter.com
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16. Kulüplerden böyle paylaşımlara pek alışkın değiliz 😂

16. Kulüplerden böyle paylaşımlara pek alışkın değiliz 😂
twitter.com

17. Çok kaoslu doğru

17. Çok kaoslu doğru
twitter.com

18. Çok kritik

18. Çok kritik
twitter.com

19.

19.
twitter.com

20. Biraz abartmış sanki

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21. 😂😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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