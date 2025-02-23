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Tarihi Değiştirebilirlerdi: Sakatlıkları Yüzünden Yeşil Sahalara Veda Eden Futbolcular

Tarihi Değiştirebilirlerdi: Sakatlıkları Yüzünden Yeşil Sahalara Veda Eden Futbolcular

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 14:56

Futbol tarihinin gidişatını değiştirebilecek birçok yetenek, ağır sakatlıklar nedeniyle erken veda etmek zorunda kaldı. Eğer sağlıkları el verseydi, belki de tarihin en büyük yıldızları arasında olacaklardı. İşte sakatlıkları sebebiyle kariyerlerini bitirmek zorunda kalan futbolcular birkaçı 👇

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Alexander Pato

Alexander Pato

Genç yaşta Milan formasıyla tüm Avrupa futboluna adını duyuran Pato, hız ve teknik anlamında olağanüstü bir oyuncuydu. Ancak tekrarlayan kas sakatlıkları nedeniyle kariyeri hiçbir zaman beklenen seviyeye ulaşamadı.

Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario

Dünya futboluna Brezilya'nın en büyük armağanlarından biri olan efsane forvet, İspanya'da Real Madrid formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazındı. Barça, Inter'le de tarihi geçti. Takvimler 2007'yi gösterdiğinde kariyerinin sonunu getiren sakatlık yine ortaya çıktı. Ara transferde Madrid'den Milan'a katılan golcü, üçüncü kez yakalandığı diz sakatlığından dolayı 9 ay futbola ara verdi. 2011'de 'bu kadar' demek zorunda kaldı.

Marco Van Basten

Marco Van Basten

Tüm zamanları en iyi golcüleri arasında gösterilen Hollandalı oyuncu, Ajax formasıyla yakalanması güç bir performans ortaya koyarak Milan'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşında kronik ayak bileği sakatlıkları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Abou Diaby

Abou Diaby

Arsenal formasıyla büyük bir yıldız olması beklenen Diaby, sürekli sakatlıklarla boğuştu ve 29 yaşında kariyerini noktaladı.

Owen Hargreaves

Owen Hargreaves

Manchester United ve Bayern formasıyla inanılmaz başarılar elde eden ön libero, Ronaldo gibi yaşadığı diz sakatlıklarıyla 31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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Jack Wilshere

Jack Wilshere

Bir dönem Türkiye'ye yolu düştü düşecek olan İngiliz orta saha, Arsenal'de ortaya koyduğu performansla genç yaşta tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat fiziği el vermedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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