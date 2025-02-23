Tarihi Değiştirebilirlerdi: Sakatlıkları Yüzünden Yeşil Sahalara Veda Eden Futbolcular

Dünya futboluna Brezilya'nın en büyük armağanlarından biri olan efsane forvet, İspanya'da Real Madrid formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazındı. Barça, Inter'le de tarihi geçti. Takvimler 2007'yi gösterdiğinde kariyerinin sonunu getiren sakatlık yine ortaya çıktı. Ara transferde Madrid'den Milan'a katılan golcü, üçüncü kez yakalandığı diz sakatlığından dolayı 9 ay futbola ara verdi. 2011'de 'bu kadar' demek zorunda kaldı.