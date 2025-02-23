Tarihi Değiştirebilirlerdi: Sakatlıkları Yüzünden Yeşil Sahalara Veda Eden Futbolcular
Tarihi Değiştirebilirlerdi: Sakatlıkları Yüzünden Yeşil Sahalara Veda Eden Futbolcular
Futbol tarihinin gidişatını değiştirebilecek birçok yetenek, ağır sakatlıklar nedeniyle erken veda etmek zorunda kaldı. Eğer sağlıkları el verseydi, belki de tarihin en büyük yıldızları arasında olacaklardı. İşte sakatlıkları sebebiyle kariyerlerini bitirmek zorunda kalan futbolcular birkaçı 👇
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Alexander Pato
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Ronaldo Nazario
Marco Van Basten
Abou Diaby
Owen Hargreaves
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Jack Wilshere
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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