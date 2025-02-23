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Icardi ile Aynı Gün İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın Boşanma Şartları Ortaya Çıktı

Icardi ile Aynı Gün İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın Boşanma Şartları Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 13:10

Geçtiğimiz yılın son aylarında kaos dolu olayların yaşandığı Wanda Nara - Mauro Icardi çiftinin boşanma sürecine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Wanda Nara'nın Icardi'den talep ettikleri belli oldu. İkilinin derbi günü İstanbul'da olacağı fakat bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığı paylaşıldı.

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Yüksek tazminat

Yüksek tazminat

İtalya basını Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini ortaya çıkardı. Corriere della Sera'nın haberine göre, Arjantinli manken ve sunucu, lüks hayatına devam etmek için Icardi'den aylık 500 bin euro istiyor.

Gayrimenkul krizi

Gayrimenkul krizi

Sadece nakit ödeme değil, taşınmazlar da gündemde. Wanda, Milano'daki lüks bir daire ile Como Gölü kıyısında bir villa da 'benim' diyor.

Velayet sorunu

Velayet sorunu

Nara, çocuklarının kendisiyle birlikte Arjantin'de yaşaması düşüncesinde. Icardi ise kızları Francesca ve Isabella’nın İstanbul'a dönmesini ve velayetinin kendisinde kalmasını istiyor. Boşanma davasının ilk duruşması 11 Mart'ta yapılacak.

L-Gante'den ayrılmıştı, barıştı

L-Gante'den ayrılmıştı, barıştı

Icardi ile yollarını ayırdıktan sonra 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Nara, bu ilişkisini kısa sürede noktalamıştı. Tepki çeken isim, geçtiğimiz günlerde barışma kararı aldı ve L-Gante ile Arjantin'de yeni bir şarkı çıkardı.

"Yılın kadını" seçildi

"Yılın kadını" seçildi

Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek Best of Europe Awards etkinliğine davet edilen Nara'nın törende “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülünün sahibi olacağı açıklanmıştı. Etkinliğin genel koordinatörü PD'ye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Ödüller yapay zeka sonuçlarından elde edilen verilere göre seçiliyor. Wanda Nara da geçen yıl Türkiye’den milyarlarca etkileşim alarak ‘Yılın kadını’ dalında ödüle layık görüldü. Türkiye'de Wanda Nara ile ilgili çok olumsuz şeyler de yazdılar. Çok olumlu şeyler de yaptı. Dolayısıyla fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz.'

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"Dönüyorum" dedi

"Dönüyorum" dedi

Icardi ile aynı gün İstanbul'a adım atacak Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

 'Orayı o kadar çok sevdim ki orada yaşayabilmek için her şeyi yaptım. Bana çokça sevgi, iş verdiler ve bana iyi baktılar. Bugün, hayalini bile kuramayacağım bir şeyle, Yılın Kadını ödülüne aday gösterilerek geri dönüyorum.'

Ayrıca, Nara'nın maç saati stadyumda olmayacağı törende yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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