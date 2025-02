Icardi ile Aynı Gün İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın Boşanma Şartları Ortaya Çıktı

Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek Best of Europe Awards etkinliğine davet edilen Nara'nın törende “Woman of the Year” (Yılın Kadını) ödülünün sahibi olacağı açıklanmıştı. Etkinliğin genel koordinatörü PD'ye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Ödüller yapay zeka sonuçlarından elde edilen verilere göre seçiliyor. Wanda Nara da geçen yıl Türkiye’den milyarlarca etkileşim alarak ‘Yılın kadını’ dalında ödüle layık görüldü. Türkiye'de Wanda Nara ile ilgili çok olumsuz şeyler de yazdılar. Çok olumlu şeyler de yaptı. Dolayısıyla fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz.'