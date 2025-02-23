Icardi ile Aynı Gün İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın Boşanma Şartları Ortaya Çıktı
Icardi ile Aynı Gün İstanbul'a Gelen Wanda Nara'nın Boşanma Şartları Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz yılın son aylarında kaos dolu olayların yaşandığı Wanda Nara - Mauro Icardi çiftinin boşanma sürecine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Wanda Nara'nın Icardi'den talep ettikleri belli oldu. İkilinin derbi günü İstanbul'da olacağı fakat bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığı paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek tazminat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gayrimenkul krizi
Velayet sorunu
L-Gante'den ayrılmıştı, barıştı
"Yılın kadını" seçildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dönüyorum" dedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın