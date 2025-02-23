Yeni Motivasyon Kaynağı: Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara Prim Jesti

Sabah'ın aktardığına göre, sarı-lacivertli yöneticiler Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde toplam 5 milyon euro (190 milyon TL) prim dağıtacak. Üstelik bu tutar kulüp bütçesinden değil, tamamen yöneticilerin kendi cebinden karşılanacak.