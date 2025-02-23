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Yeni Motivasyon Kaynağı: Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara Prim Jesti

Yeni Motivasyon Kaynağı: Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara Prim Jesti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 10:43

Fenerbahçe'nin yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermesi için mutlaka kazanması gerektiği ifade edilen Galatasaray maçına dair yönetimden futbolculara prim desteği geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kayıpsız atlatırsa kulüp tarihinin en büyük galibiyet ödülünü alacak.

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Üç puana eşsiz ödül

Üç puana eşsiz ödül

Süper Lig'deki puan durumunda 63 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, farkı 3'e indirmenin peşinde. Ezeli rakibine konuk olacak sarı-lacivertliler, sahadan zaferle ayrıldığı takdirde daha önce görülmemiş ciddi bir ödül kazanacak.

Keyifler verinde

Keyifler verinde

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16'ya kalma başarısı gösteren kulüpte teknik heyetten futbolculara kadar tüm kadro derbi havasına girdi. Yönetimin Samandıra’da özel bir motivasyon toplantısı düzenlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Prim ortaya çıktı

Prim ortaya çıktı

Sabah'ın aktardığına göre, sarı-lacivertli yöneticiler Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde toplam 5 milyon euro (190 milyon TL) prim dağıtacak. Üstelik bu tutar kulüp bütçesinden değil, tamamen yöneticilerin kendi cebinden karşılanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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