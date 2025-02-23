Ahmet Çakar, Derbiyi Yönetecek Slavko Vincic'in 2022 Dünya Kupası'ndaki Maçını Gündeme Getirdi
Ahmet Çakar, Derbiyi Yönetecek Slavko Vincic'in 2022 Dünya Kupası'ndaki Maçını Gündeme Getirdi
Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı yorumlarda bulunan eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak Slavko Vincic hakkında konuştu. Çakar, Sloven hakemin Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yönettiği maça değindi.
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Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakemde karar kılmıştı
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Dev maç Slavko Vincic'in olmuştu
Ahmet Çakar, Dünya Kupası'ndaki maça dikkat çekti
"Milyarlarca dolar paranın kaybedildiği Arjantin - Suudi Arabistan maçını Vincic yönetti. Vincic derinlerin adamıdır, tıpkı amcası Ceferin gibi."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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