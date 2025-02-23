onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Ahmet Çakar, Derbiyi Yönetecek Slavko Vincic'in 2022 Dünya Kupası'ndaki Maçını Gündeme Getirdi

Ahmet Çakar, Derbiyi Yönetecek Slavko Vincic'in 2022 Dünya Kupası'ndaki Maçını Gündeme Getirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 09:37

Türkiye'deki futbol gündemine dair çarpıcı yorumlarda bulunan eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak Slavko Vincic hakkında konuştu. Çakar, Sloven hakemin Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yönettiği maça değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakemde karar kılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakemde karar kılmıştı

Sezon başından beri verdikleri tartışmalı kararlarla Türkiye'deki futbol gündemini gerginliğe sürükleyen yerli hakemler, takımların hedefi olmuştu. Süper Lig'deki birçok kulüp maçlarının ardından 'adaletsizlik' vurgusu yapmış, düzenin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. TFF de sezon sonunda kupanın kimin ellerinde kalkacağına direkt olarak etki edecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdüğü yabancı bir isme teslim etmişti.

Dev maç Slavko Vincic'in olmuştu

Dev maç Slavko Vincic'in olmuştu

MHK, derbiyi geçtiğimiz sezon Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve Madrid'in 2-0'la kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi Finali'nde görev alan, UEFA'nın en güvendiği hakemlerden biri olan Slavko Vincic'e verildiğini açıklamıştı.

Ahmet Çakar, Dünya Kupası'ndaki maça dikkat çekti

Ahmet Çakar, Dünya Kupası'ndaki maça dikkat çekti

Katar'ın ev sahipliği yaptığı son Dünya Kupası, 2022 yılında düzenlenmiş, C Grubu'ndaki ilk maçlarda şaşırtıcı bir sonuç alınmıştı. Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamıştı. Messi, 10. dakikada penaltıdan bulduğu golle Arjantin'i öne geçirirken Suudi Arabistan bu gole ikinci yarının hemen başında yanıt vermişti. 48 ve 53'te gelen goller galibiyeti getirmişti.

"Milyarlarca dolar paranın kaybedildiği Arjantin - Suudi Arabistan maçını Vincic yönetti. Vincic derinlerin adamıdır, tıpkı amcası Ceferin gibi."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın