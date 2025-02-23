Ahmet Çakar, Derbiyi Yönetecek Slavko Vincic'in 2022 Dünya Kupası'ndaki Maçını Gündeme Getirdi

Sezon başından beri verdikleri tartışmalı kararlarla Türkiye'deki futbol gündemini gerginliğe sürükleyen yerli hakemler, takımların hedefi olmuştu. Süper Lig'deki birçok kulüp maçlarının ardından 'adaletsizlik' vurgusu yapmış, düzenin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. TFF de sezon sonunda kupanın kimin ellerinde kalkacağına direkt olarak etki edecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdüğü yabancı bir isme teslim etmişti.