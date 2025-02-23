Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da
Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe maçını izlemek için Türkiye'ye geldi. Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından büyük bir ilgiyle takip edilen paylaşımlarına da başladı. 31 yaşındaki oyuncunun maça saatler kala nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı
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Lisansı askıya alınmıştı
Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti
Derbi için İstanbul'da
Tribünden takip edecek
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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