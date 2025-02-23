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Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da

Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 11:53

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe maçını izlemek için Türkiye'ye geldi. Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından büyük bir ilgiyle takip edilen paylaşımlarına da başladı. 31 yaşındaki oyuncunun maça saatler kala nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçta mücadeleye devam edemeyen Mauro Icardi'nin 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcüsüne veda edince kış transfer döneminde Alvaro Morata'yı renklerine bağlamıştı.

Lisansı askıya alınmıştı

Lisansı askıya alınmıştı

Devre arasında kadroyu Cuesta, Lemina, Morata ve Frankowski ile güçlendiren (yerli isimler hariç) Dursun Özbek yönetimi yabancı kontenjanındaki 14 kişilik sınırdan dolayı Mauro Icardi'nin adını TFF'ye bildirmeme kararı almıştı.

Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti

Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti

Tecrübeli oyuncunun tedavisine ülkesinde devam ederken eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci yaşaması bunun ardından da China Suarez'e olan aşkını resmen açıklaması taraftarlarının eleştirisine neden olmuştu.

Derbi için İstanbul'da

Derbi için İstanbul'da

Arjantin'de olan Icardi'den 23 Şubat pazar gününün ilk saatlerinde art arda sosyal medya paylaşımları geldi.

Tribünden takip edecek

Tribünden takip edecek

Dev maçta takım arkadaşlarına destek olmak isteyen golcü oyuncu, yarın akşamki dev maçta tribündeki yerini alacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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