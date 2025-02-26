Hukukçulardan Derbinin Önüne Geçen "Maymun" Tartışmasına Yorum

'Mourinho’nun ifadeleri, her ne kadar sert ve dikkat çekici olsa da, bağlamından koparılmadığı sürece yalnızca bir maçın ardından verilen duygusal bir tepki olarak değerlendirilmeli ve herhangi bir suça vücut verdiği düşünülmemelidir. Bu tür açıklamalar, genellikle o anın sıcağında söylenir ve uzun vadeli bir anlam taşımaz.”