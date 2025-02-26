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Hukukçulardan Derbinin Önüne Geçen "Maymun" Tartışmasına Yorum

Hukukçulardan Derbinin Önüne Geçen "Maymun" Tartışmasına Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 09:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun gibi zıpladılar' benzetmesi, yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, ifadenin ırkçı bir söylem olduğunu savunurken, Fenerbahçe ise bu sözlerin ırkçılıkla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Peki, hukukçular bu tartışmalı ifade hakkında ne düşünüyor? (Spor Arena - Oya ARMUTÇU & İsmail ER)

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CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı, Av. Emin Özkurt

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı, Av. Emin Özkurt

Jose Mourinho’nun ‘ifadelerini detaylı incelediğimizde ırkçılık hukuken zorlama bir yorum olur. Elbette bu benzetme de yerinde değildir, kabul edilemez ve cezalandırılmayı gerektirir. Fakat uygulanması gereken cezanın da ölçülü ve adil olması gerekir. Hukuki değerlendirmem, ifadenin ırkçılık ile alakalı Disiplin Talimatı’nın 42. Maddesi yerine “Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme” başlıklı 41. madde kapsamında değerlendirileceği yönündedir. Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi kuvvetli ihtimaldir.

Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu

Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu

'Bu sözler ‘Çita gibi koşuyor’, ‘aslan gibi parçalıyor’ gibi bir benzetme. Asla ırkçı değil ancak etik olmayan bir açıklama. Daha önce bir kulüp başkanının siyahı futbolcusuna ‘yamyam’ demesi ırkçılık olarak kabul görmedi. Ülkemizde ırkçılık davranışı ve söylemi yok. Mourinho’nun sözünü ırkçılık olarak yorumlamak yasaya ve disiplin talimatına aykırıdır.”

İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz

İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz

“Mourinho’nun bir diğer takımın taraftarlarına karşı kaba ve rahatsız edici ibareler kullanması etik açıdan ve spor ahlakı bakımından doğru olmayabilir. Ama burada ceza hukuku anlamında yaptırımla karşılaşabilecek bir durum ve ırkçılık olduğunu düşünmüyorum. Ceza davası yerine hukuk davasına konu edilmeli. Zorlama bir yorumla TCK 125’teki hakaret suçundan soruşturulabilir.”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör

'Mourinho’nun ifadeleri, her ne kadar sert ve dikkat çekici olsa da, bağlamından koparılmadığı sürece yalnızca bir maçın ardından verilen duygusal bir tepki olarak değerlendirilmeli ve herhangi bir suça vücut verdiği düşünülmemelidir. Bu tür açıklamalar, genellikle o anın sıcağında söylenir ve uzun vadeli bir anlam taşımaz.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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