Hukukçulardan Derbinin Önüne Geçen "Maymun" Tartışmasına Yorum
Hukukçulardan Derbinin Önüne Geçen "Maymun" Tartışmasına Yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun gibi zıpladılar' benzetmesi, yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, ifadenin ırkçı bir söylem olduğunu savunurken, Fenerbahçe ise bu sözlerin ırkçılıkla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Peki, hukukçular bu tartışmalı ifade hakkında ne düşünüyor? (Spor Arena - Oya ARMUTÇU & İsmail ER)
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CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı, Av. Emin Özkurt
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Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu
İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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