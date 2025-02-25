Derbiyi Yöneten Vincic'in Kazancının Ortaya Çıkması Sonrası Taraftarlardan "Yabancı Hakem" İsteği
Derbiyi Yöneten Vincic'in Kazancının Ortaya Çıkması Sonrası Taraftarlardan "Yabancı Hakem" İsteği
Sloven hakem Slavko Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için aldığı ücret ortaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada tutarı duyunca genel görüş 'bundan sonraki maçları da yabancı hakemeler yönetsin' oldu. Birçok taraftar, TFF'nin 55 yıl sonra ilk kez verdiği kararı destekledi.
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Golsüz biten derbide öne çıkan isim, düdük çalan Slavko Vincic oldu
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Dev maçta ne bir heyecanlı pozisyon ne de bir vardı
Vincic'in kazancına gelen yorumlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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