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Derbiyi Yöneten Vincic'in Kazancının Ortaya Çıkması Sonrası Taraftarlardan "Yabancı Hakem" İsteği

Derbiyi Yöneten Vincic'in Kazancının Ortaya Çıkması Sonrası Taraftarlardan "Yabancı Hakem" İsteği

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 19:11

Sloven hakem Slavko Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için aldığı ücret ortaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada tutarı duyunca genel görüş 'bundan sonraki maçları da yabancı hakemeler yönetsin' oldu. Birçok taraftar, TFF'nin 55 yıl sonra ilk kez verdiği kararı destekledi.

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Golsüz biten derbide öne çıkan isim, düdük çalan Slavko Vincic oldu

Golsüz biten derbide öne çıkan isim, düdük çalan Slavko Vincic oldu

Günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinden iki takım taraftarı da memnun kalmadı.

Dev maçta ne bir heyecanlı pozisyon ne de bir vardı

Dev maçta ne bir heyecanlı pozisyon ne de bir vardı

Temposuz, seyir zevkinden uzak karşılaşmada hakemin performansı alkış topladı.

Sloven hakemin kazancı belli olunca futbolseverler sosyal medyada kararın uygulanması yönünde ortak noktada buluştu

Vincic'in kazancına gelen yorumlar 👇

Vincic'in kazancına gelen yorumlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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