Derbiyi Yöneten Vincic'in Kazancının Ortaya Çıkması Sonrası Taraftarlardan "Yabancı Hakem" İsteği

Sloven hakem Slavko Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için aldığı ücret ortaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada tutarı duyunca genel görüş 'bundan sonraki maçları da yabancı hakemeler yönetsin' oldu. Birçok taraftar, TFF'nin 55 yıl sonra ilk kez verdiği kararı destekledi.