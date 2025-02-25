Galatasaray Fenerbahçe Derbisinin Yabancı Hakemi Ne Kadar Para Kazandı?
Galatasaray Fenerbahçe Derbisinin Yabancı Hakemi Ne Kadar Para Kazandı?
Ha oldu ha olacak derken yıllardır üzerinde tartışılan yabancı hakem uygulamasının uygulandığı ilk maç Galatasaray Fenerbahçe derbisi oldu. Sloven hakemin 0-0 biten maçtaki yönetimi Galatasaray ve Okan Buruk tarafından beğenilmese de Fenerbahçe cephesi hakemi tebrik etti. Trabzonspor ise kendi maçlarına da ünlü hakemi istedi. Peki milyon euroların artık düşük rakam olarak adlandırıldığı futbol dünyasında bu kadar önemli bir görevde bulunan Vincic dün gece federasyondan ne kadar ödeme aldı?
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Slavko Vincic Yunanistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin liglerinde de önemli maçlarda düdük çalan bir hakem. Yani derbi ortamına alışkın.
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Skorer'in haberine göre ünlü hakem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 3 bin 600 euro (134 bin lira) kazandı.
Vincic'in yardımcılarının 350 euro (yaklaşık 13 bin lira) günlük harcırah aldığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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