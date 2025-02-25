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Galatasaray Fenerbahçe Derbisinin Yabancı Hakemi Ne Kadar Para Kazandı?

Galatasaray Fenerbahçe Derbisinin Yabancı Hakemi Ne Kadar Para Kazandı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.02.2025 - 15:06

Ha oldu ha olacak derken yıllardır üzerinde tartışılan yabancı hakem uygulamasının uygulandığı ilk maç Galatasaray Fenerbahçe derbisi oldu. Sloven hakemin 0-0 biten maçtaki yönetimi Galatasaray ve Okan Buruk tarafından beğenilmese de Fenerbahçe cephesi hakemi tebrik etti. Trabzonspor ise kendi maçlarına da ünlü hakemi istedi. Peki milyon euroların artık düşük rakam olarak adlandırıldığı futbol dünyasında bu kadar önemli bir görevde bulunan Vincic dün gece federasyondan ne kadar ödeme aldı?

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Slavko Vincic Yunanistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin liglerinde de önemli maçlarda düdük çalan bir hakem. Yani derbi ortamına alışkın.

Slavko Vincic Yunanistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin liglerinde de önemli maçlarda düdük çalan bir hakem. Yani derbi ortamına alışkın.

Tabii pek çok ülkeden davet almasının nedeni de Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda final yönetmesi, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde yer alması.

Skorer'in haberine göre ünlü hakem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 3 bin 600 euro (134 bin lira) kazandı.

Skorer'in haberine göre ünlü hakem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 3 bin 600 euro (134 bin lira) kazandı.

Vincic'in yardımcıları ise 2 bin 300 euro (yaklaşık 88 bin lira) gelir elde etti.

Vincic'in yardımcılarının 350 euro (yaklaşık 13 bin lira) günlük harcırah aldığı öğrenildi.

Vincic'in yardımcılarının 350 euro (yaklaşık 13 bin lira) günlük harcırah aldığı öğrenildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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