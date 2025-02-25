Galatasaray Fenerbahçe Derbisinin Yabancı Hakemi Ne Kadar Para Kazandı?

Ha oldu ha olacak derken yıllardır üzerinde tartışılan yabancı hakem uygulamasının uygulandığı ilk maç Galatasaray Fenerbahçe derbisi oldu. Sloven hakemin 0-0 biten maçtaki yönetimi Galatasaray ve Okan Buruk tarafından beğenilmese de Fenerbahçe cephesi hakemi tebrik etti. Trabzonspor ise kendi maçlarına da ünlü hakemi istedi. Peki milyon euroların artık düşük rakam olarak adlandırıldığı futbol dünyasında bu kadar önemli bir görevde bulunan Vincic dün gece federasyondan ne kadar ödeme aldı?