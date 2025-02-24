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Herkes Gitti O Kaldı: Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta Çalıştığı Teknik Direktörler

Herkes Gitti O Kaldı: Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta Çalıştığı Teknik Direktörler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 02:01

Beşiktaş’ın altyapısından yetişip kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal, 2009 yılında A takıma yükseldiğinden beri birçok teknik direktörle çalıştı. İşte tecürbeli orta sahanın Beşiktaş kariyerinde birlikte sahaya çıktığı isimler. 👇

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Futbol dünyasında yıllar geçtikçe oyuncular, teknik direktörler ve oyun anlayışları değişir

Futbol dünyasında yıllar geçtikçe oyuncular, teknik direktörler ve oyun anlayışları değişir

Transfer piyasası her sezon hareketlenir, kulüpler sürekli yeni isimlerle kadrolarını güçlendirmeye çalışır. Teknik adamlar gelir, takımlarını yeni sistemlerle sahaya sürer ve bir süre sonra yerlerini başkalarına bırakır.

Ancak bazı futbolcular vardır ki, bu değişim rüzgarının içinde bir çınar gibi dimdik ayakta kalır

Ancak bazı futbolcular vardır ki, bu değişim rüzgarının içinde bir çınar gibi dimdik ayakta kalır

Günümüz futbolunda uzun yıllar aynı formayı giymek giderek zorlaşırken, Necip Uysal bu istikrarı sağlayan ender isimlerden biri oldu. 2009 yılında Beşiktaş A takımına yükselen ve aradan geçen onca yıla rağmen kulübüne sadık kalan Necip, farklı jenerasyonlardan sayısız takım arkadaşı ve teknik direktörle çalıştı. Değişen kadrolara, oyun sistemlerine ve futbolun dinamiklerine rağmen o, her zaman Beşiktaş formasıyla sahada olmaya devam etti. Peki, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2027 yazına kadar uzatan siyah-beyazlı kulübün 34 yaşındaki kaptanı, kimlerle çalıştı?

1. Mustafa Denizli (Ekim 2008 - Haziran 2010)

1. Mustafa Denizli (Ekim 2008 - Haziran 2010)

Necip Uysal, Beşiktaş A takımındaki ilk resmi maçına 2009 yılında Mustafa Denizli yönetiminde çıktı. Genç yaşında forma şansı bulmaya başlayan Necip, Denizli’nin ona güvenmesiyle dikkat çekti.

2. Bernd Schuster (Temmuz 2010- Mart 2011)

2. Bernd Schuster (Temmuz 2010- Mart 2011)

Alman teknik adam Schuster döneminde de takımda yer almaya devam etti. Özellikle orta sahadaki dinamizmiyle kadroda kendine yer buldu.

3. Tayfur Havutçu (Mart 2011 - Haziran 2011)

3. Tayfur Havutçu (Mart 2011 - Haziran 2011)

Schuster’in ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımı Tayfur Havutçu devraldı. 2011 Türkiye Kupası Finali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a karşı sahada yer aldı ve kupayı kazanan kadroda bulundu. Havutçu, 2011-12 sezonunda kısa bir süre yeniden göreve geldi.

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4. Carlos Carvalhal (Ağustos 2011- Nisan 2012)

4. Carlos Carvalhal (Ağustos 2011- Nisan 2012)

Portekizli teknik adam, Beşiktaş’ta beklenilenin altında kalsa da Necip yine kadronun önemli isimlerinden biriydi.

5. Samet Aybaba (Temmuz 2012 - Haziran 2013)

5. Samet Aybaba (Temmuz 2012 - Haziran 2013)

Aybaba döneminde de defansif orta saha rolünde daha sık forma şansı buldu, takımın önemli bir parçası olmaya devam etti.

6. Slaven Bilic (Temmuz 2013 - Haziran 2015)

6. Slaven Bilic (Temmuz 2013 - Haziran 2015)

Hırvat teknik adamla zaman zaman stoper pozisyonunda da görev aldı ve çok yönlü bir oyuncu olarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

7. Şenol Güneş (Temmuz 2015 - Haziran 2019)

7. Şenol Güneş (Temmuz 2015 - Haziran 2019)

Beşiktaş’ın Şenol Güneş yönetiminde kazandığı üst üste iki Süper Lig şampiyonluğunda (2015-16, 2016-17) takımın önemli parçalarındandı.

8. Abdullah Avcı (Temmuz 2019- Ocak 2020)

8. Abdullah Avcı (Temmuz 2019- Ocak 2020)

Avcı'nın kısa süreli kariyerinde tecrübesiyle kadronun en deneyimli isimlerinden biri haline geldi.

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9. Sergen Yalçın (Ocak 2020 - Aralık 2021)

9. Sergen Yalçın (Ocak 2020 - Aralık 2021)

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, 2020-21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırken kritik anlarda sahne aldı.

10. Önder Karaveli (Ocak 2022 - Mart 2022)

10. Önder Karaveli (Ocak 2022 - Mart 2022)

Beşiktaş altyapısından gelen bir diğer isim olan Karaveli, Yalçın'dan sonra 12 maçlığına takımın başına geçti. Tecrübeli orta saha, bu dönemde de kadrodaydı.

11. Valerien Ismael (Mart 2022 - Ekim 2022)

11. Valerien Ismael (Mart 2022 - Ekim 2022)

Fransız teknik adamla kısa bir dönem çalışan Necip, yeni sistemde zaman zaman forma giydi.

12. Şenol Güneş (Ekim 2022- Ekim 2023)

12. Şenol Güneş (Ekim 2022- Ekim 2023)

İkinci kez Beşiktaş’ın başına geçen Şenol Güneş yönetiminde savunmanın farklı noktalarında görev aldı.

13. Burak Yılmaz (Ekim 2023 - Kasım 2023)

13. Burak Yılmaz (Ekim 2023 - Kasım 2023)

Güneş’in ayrılığı sonrası eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la da çalışma fırsatı buldu.

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14. Fernando Santos (Ocak 2024 - Nisan 2024)

14. Fernando Santos (Ocak 2024 - Nisan 2024)

Çok büyük değişim yaratması beklenen, Portekiz Milli Takımı'nın sekiz sene başında bulunan Santos'u da gördü.

15. Giovanni van Bronckhorst (Temmuz 2024 - Kasım 2024)

15. Giovanni van Bronckhorst (Temmuz 2024 - Kasım 2024)

Ağustos ayında oynanan Süper Kupa mücadelesinde takımın başında Hollandalı teknik adam vardı. 5-0'lık galibiyetle Necip, dördüncü kez bu turnuvada mutlu sona ulaştı.

16. Ole Gunnar Solskjaer (Ocak 2025 - görevde)

16. Ole Gunnar Solskjaer (Ocak 2025 - görevde)

Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Necip'le iki yıllık yeni sözleşme imzalandı. Böylelikle Necip, teknik direktörleri listesine Ole'yi de eklemiş oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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