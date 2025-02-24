Herkes Gitti O Kaldı: Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta Çalıştığı Teknik Direktörler
Herkes Gitti O Kaldı: Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta Çalıştığı Teknik Direktörler
Beşiktaş’ın altyapısından yetişip kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal, 2009 yılında A takıma yükseldiğinden beri birçok teknik direktörle çalıştı. İşte tecürbeli orta sahanın Beşiktaş kariyerinde birlikte sahaya çıktığı isimler. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol dünyasında yıllar geçtikçe oyuncular, teknik direktörler ve oyun anlayışları değişir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bazı futbolcular vardır ki, bu değişim rüzgarının içinde bir çınar gibi dimdik ayakta kalır
1. Mustafa Denizli (Ekim 2008 - Haziran 2010)
2. Bernd Schuster (Temmuz 2010- Mart 2011)
3. Tayfur Havutçu (Mart 2011 - Haziran 2011)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4. Carlos Carvalhal (Ağustos 2011- Nisan 2012)
5. Samet Aybaba (Temmuz 2012 - Haziran 2013)
6. Slaven Bilic (Temmuz 2013 - Haziran 2015)
7. Şenol Güneş (Temmuz 2015 - Haziran 2019)
8. Abdullah Avcı (Temmuz 2019- Ocak 2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Sergen Yalçın (Ocak 2020 - Aralık 2021)
10. Önder Karaveli (Ocak 2022 - Mart 2022)
11. Valerien Ismael (Mart 2022 - Ekim 2022)
12. Şenol Güneş (Ekim 2022- Ekim 2023)
13. Burak Yılmaz (Ekim 2023 - Kasım 2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14. Fernando Santos (Ocak 2024 - Nisan 2024)
15. Giovanni van Bronckhorst (Temmuz 2024 - Kasım 2024)
16. Ole Gunnar Solskjaer (Ocak 2025 - görevde)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın