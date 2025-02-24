Herkes Gitti O Kaldı: Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta Çalıştığı Teknik Direktörler

Günümüz futbolunda uzun yıllar aynı formayı giymek giderek zorlaşırken, Necip Uysal bu istikrarı sağlayan ender isimlerden biri oldu. 2009 yılında Beşiktaş A takımına yükselen ve aradan geçen onca yıla rağmen kulübüne sadık kalan Necip, farklı jenerasyonlardan sayısız takım arkadaşı ve teknik direktörle çalıştı. Değişen kadrolara, oyun sistemlerine ve futbolun dinamiklerine rağmen o, her zaman Beşiktaş formasıyla sahada olmaya devam etti. Peki, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2027 yazına kadar uzatan siyah-beyazlı kulübün 34 yaşındaki kaptanı, kimlerle çalıştı?