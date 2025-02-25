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Okan Buruk'un Derbide Sinirden Zıpladığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Okan Buruk'un Derbide Sinirden Zıpladığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 18:23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde hakem kararına sinirlendiği anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu. 51 yaşındaki çalıştırıcının saha kenarında bir anlığına kendini kaybetmesi birçok paylaşımı beraberinde getirdi.

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Victor Osimhen, İrfan Can Eğribayat ile girdiği pozisyon sonrası sarı kart görmüştü

Victor Osimhen, İrfan Can Eğribayat ile girdiği pozisyon sonrası sarı kart görmüştü

Mücadelenin hakemi Slavko Vincic, Nijeryalı golcünün hareketini tehlike bulmuştu.

Okan Buruk, kararı beğenmemişti

Okan Buruk, kararı beğenmemişti

Galatasaray Teknik Direktörü, yedek kulübesindeki futbolcuları ve yardımcılarıyla Sloven hakemin 25 yaşındaki oyuncusunu cezalandırmasına tepki göstermişti.

Buruk'un sinirden zıpladığı anlar, sosyal medyada oyundan daha çok konuşuldu. 👇🏻

"Neler oluyor?"

"Neler oluyor?"
twitter.com
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"Harika, bunu oğluma gösterdim ve şimdi Galatasaray yedek kulübesi gibi kanepede zıplıyor"

"Harika, bunu oğluma gösterdim ve şimdi Galatasaray yedek kulübesi gibi kanepede zıplıyor"
twitter.com

"Gerilim mi, dram mı, komedi mi?"

"Gerilim mi, dram mı, komedi mi?"
twitter.com

"Verdiği tepki çılgınca 😂"

"Verdiği tepki çılgınca 😂"
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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