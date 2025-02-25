Okan Buruk'un Derbide Sinirden Zıpladığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
Okan Buruk'un Derbide Sinirden Zıpladığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde hakem kararına sinirlendiği anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu. 51 yaşındaki çalıştırıcının saha kenarında bir anlığına kendini kaybetmesi birçok paylaşımı beraberinde getirdi.
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Victor Osimhen, İrfan Can Eğribayat ile girdiği pozisyon sonrası sarı kart görmüştü
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Okan Buruk, kararı beğenmemişti
Buruk'un sinirden zıpladığı anlar, sosyal medyada oyundan daha çok konuşuldu. 👇🏻
"Neler oluyor?"
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"Harika, bunu oğluma gösterdim ve şimdi Galatasaray yedek kulübesi gibi kanepede zıplıyor"
"Gerilim mi, dram mı, komedi mi?"
"Verdiği tepki çılgınca 😂"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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