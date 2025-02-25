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Arda Güler'i Oynatmamakta Israr Eden Ancelotti'den Eleştirilere Yanıt

Arda Güler'i Oynatmamakta Israr Eden Ancelotti'den Eleştirilere Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 21:02

Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden genç yeteneklerimizden biri olan Arda Güler, Real Madrid'de istediği şansı bulmakta zorlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda 19 yaşındaki yıldızı kadro planlarına dahil etmemesi nedeniyle eleştirilirken, bu konuya açıklık getirdi. Arda’nın oynamamasıyla ilgili olarak zaman faktörüne dikkat çekti. İtalyan hoca, genç oyuncunun gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini vurgularken, taraftarların ve futbol otoritelerinin merakla beklediği forma şansına dair net bir tarih vermedi.

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Son beş maçta bir dakika bile alamadı

Son beş maçta bir dakika bile alamadı

Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana geleceğiyle ilgili doğru bir karar verip vermediği tartışılan Arda Güler, adeta futboldan uzak kaldı. Dünyanın en iyi oyuncularını kadrosunda barındıran İspanyol devinde forma rekabeti oldukça zorlu olsa da teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, galibiyetin garanti olduğu maçların son bölümlerinde bile genç oyunculara şans vermemesi büyük tepki çekti.

“Şüphesi olan herkes odama gelebilir"

“Şüphesi olan herkes odama gelebilir"

Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında Arda Güler’in forma şansı bulamamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ancelotti, “Şüphesi olan herkes odama gelebilir. Arda ile de diğer gençlerle de konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir olay (Arda konusu) var ama bana ulaşmadı.” dedi.

"Zamana ihtiyacı var"

"Zamana ihtiyacı var"

Genç oyuncunun oynamak istemesinin doğal olduğunu belirten İtalyan teknik adam, Real Madrid’de forma rekabetinin zorluğuna dikkat çekerek, “Rodrygo, Vinicius, Valverde gibi oyuncular da benzer süreçlerden geçti. Arda'nın da zamana ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

"Mutlu olmaması normal"

"Mutlu olmaması normal"

Ancelotti, Arda’nın yeterince süre alamadığı için mutsuz olmasının anlaşılır olduğunu vurgulayarak da “Futbolcular sahada olmak ister. Oynamadığı zaman mutlu olmaması normal. Ancak bu süreç tüm genç futbolcular için geçerli.” dedi.

"İletişim eksikliği olabilir"

"İletişim eksikliği olabilir"

“Oynamaları, hazır olmaları ve çalışmaları gerekiyor. Ama benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Bu bir iletişim eksikliği olabilir.” diyerek sözlerini noktaladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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