Arda Güler'i Oynatmamakta Israr Eden Ancelotti'den Eleştirilere Yanıt
Arda Güler'i Oynatmamakta Israr Eden Ancelotti'den Eleştirilere Yanıt
Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden genç yeteneklerimizden biri olan Arda Güler, Real Madrid'de istediği şansı bulmakta zorlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda 19 yaşındaki yıldızı kadro planlarına dahil etmemesi nedeniyle eleştirilirken, bu konuya açıklık getirdi. Arda’nın oynamamasıyla ilgili olarak zaman faktörüne dikkat çekti. İtalyan hoca, genç oyuncunun gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini vurgularken, taraftarların ve futbol otoritelerinin merakla beklediği forma şansına dair net bir tarih vermedi.
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Son beş maçta bir dakika bile alamadı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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