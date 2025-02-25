Arda Güler'i Oynatmamakta Israr Eden Ancelotti'den Eleştirilere Yanıt

Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında Arda Güler’in forma şansı bulamamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ancelotti, “Şüphesi olan herkes odama gelebilir. Arda ile de diğer gençlerle de konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir olay (Arda konusu) var ama bana ulaşmadı.” dedi.