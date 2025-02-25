Jose Mourinho Galatasaray'ın Irkçılık İddiasına Karşı Harekete Geçti!

0-0 biten derbinin basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Mourinho, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmenin bir bölümümde '20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur.' ifadelerini kullanmıştı.