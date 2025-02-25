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Jose Mourinho Galatasaray'ın Irkçılık İddiasına Karşı Harekete Geçti!

Jose Mourinho Galatasaray'ın Irkçılık İddiasına Karşı Harekete Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 19:55

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya karşı harekete geçti. NTV Spor’dan Gürkan Ak’ın haberine göre Portekizli teknik adam, dava açmak için avukatlarıyla görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki gerilim bir kez daha tırmanacak.

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Açıklaması bambaşka bir gündem yaratmıştı

Açıklaması bambaşka bir gündem yaratmıştı

0-0 biten derbinin basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Mourinho, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmenin bir bölümümde '20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur.' ifadelerini kullanmıştı.

"Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" demesi tepkilere neden olmuştu

"Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" demesi tepkilere neden olmuştu

Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları maçın hemen ardından sosyal medyada Portekizli ismin bu sözlerini ciddi biçimde eleştirmiş, resmi açıklama da kısa sürede gelmişti.

Galatasaray, "ırkçılığa hayır" diyerek Mourinho hakkında suç duyusunda bulunulacağını belirtmişti

Galatasaray, "ırkçılığa hayır" diyerek Mourinho hakkında suç duyusunda bulunulacağını belirtmişti

'Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. 

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü'

Dava açmaya hazırlanıyor

Dava açmaya hazırlanıyor

NTV SPOR'dan Gürkan Ak'ın haberine göre, Mourinho kendisine yönelik ırkçılık iddiası sonrası avukatlarıyla bir araya geldi. Portekizli teknik adamın dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Çomar_Sken_Jüpiter

bu 6s tayfası yemin ediyorum fetöden daha tehlikeli ulan yapıp yapıp karşı tarafı suçluyorlar

Ahmet Kadir

usta çırak ilişkisi, profesyoneller