Jose Mourinho Galatasaray'ın Irkçılık İddiasına Karşı Harekete Geçti!
Jose Mourinho Galatasaray'ın Irkçılık İddiasına Karşı Harekete Geçti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya karşı harekete geçti. NTV Spor’dan Gürkan Ak’ın haberine göre Portekizli teknik adam, dava açmak için avukatlarıyla görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki gerilim bir kez daha tırmanacak.
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Açıklaması bambaşka bir gündem yaratmıştı
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"Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" demesi tepkilere neden olmuştu
Galatasaray, "ırkçılığa hayır" diyerek Mourinho hakkında suç duyusunda bulunulacağını belirtmişti
Dava açmaya hazırlanıyor
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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bu 6s tayfası yemin ediyorum fetöden daha tehlikeli ulan yapıp yapıp karşı tarafı suçluyorlar
usta çırak ilişkisi, profesyoneller