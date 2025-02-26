Aileden Zengin Olup da Aslında Futbolu Zevkine Oynayan Oyuncular
Aileden Zengin Olup da Aslında Futbolu Zevkine Oynayan Oyuncular
Futbol dünyasında öyle isimler var ki, onlar sahaya sadece en büyük tutkularını yaşamak için adım attılar. Ailelerinin servetiyle çok rahat bir hayat sürmek yerine topun peşinden koştular. Peki, bu oyuncular kimler?
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Hugo Lloris
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Gerard Pique
Martin Braithwaite
Gianluca Vialli
Leonardo Campana
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Robin van Persie
Andrea Pirlo
Wout Weghorst
Michael Doughty
Faiq Bolkiah
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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