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Aileden Zengin Olup da Aslında Futbolu Zevkine Oynayan Oyuncular

Aileden Zengin Olup da Aslında Futbolu Zevkine Oynayan Oyuncular

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 16:02

Futbol dünyasında öyle isimler var ki, onlar sahaya sadece en büyük tutkularını yaşamak için adım attılar. Ailelerinin servetiyle çok rahat bir hayat sürmek yerine topun peşinden koştular. Peki, bu oyuncular kimler?

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Hugo Lloris

Hugo Lloris

2012-2024 yılları arasında İngiltere Premier Lig devi Tottenham’ın kalesini koruyan Fransız file bekçisi, çocukluğundan itibaren oldukça rahat bir yaşam sürdü. Monaco’da yatırım bankacısı olan babasının varlığı, onun rahat bir şekilde büyümesini sağladı.

Gerard Pique

Gerard Pique

2010'lu yılların unutulmaz savunmacılarından biri olmasının yanı sıra futbolculuğunun ötesinde güçlü bir aile geçmişine sahip. Babası başarılı bir iş insanı, annesi ise bir hastanenin müdürüydü. Büyükbabası da Barcelona'nın başkan yardımcılarından biriydi.

Martin Braithwaite

Martin Braithwaite

Barça'nın 2020 yılında Leganes'ten 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı şu anda ise Brezilya'da Gremio'nun formasıyla sahaya adım atan Danimarkalı futbolcu, ailesinin emlak şirketine ortak. New York'ta en az 250 milyon euro değerinde yüzlerce mülkün var.

Gianluca Vialli

Gianluca Vialli

Futbol sahalarında savaşçı ruhuyla tanınan İtalyan oyuncunun hayatı aslında ihtişam içinde başladı. Eski Chelsea ve Juventus forveti, kendisini milyoner yapan babası sayesinde tam 60 odalı bir şatoda büyüdü.

Leonardo Campana

Leonardo Campana

Lionel Messi'nin Inter Miami'den takım arkadaşı olan 24 yaşındaki golcü, futbolundan çok varlıklı bir aileden gelmesiyle tanınıyor. Ekvadorlu ailenin serveti 1 milyar dolardan daha fazla.

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Robin van Persie

Robin van Persie

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen yıldız isim, sanata adanmış bir Hollandalı ailenin içinde büyüdü. Babası heykeltıraş, annesi ise mücevher tasarımcısı ve öğretmeni.

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo

Milan'ın tarihi başarılarındaki önemli pay sahibi olan eski orta sahanın ailesi metal ticareti alanında güçlü bir geçmişe sahip, ailenin aynı zamanda çok büyük bir üzüm bağı olduğu da biliniyor. Bir keresinde, 'Asla paradan bahsetmem' diyerek zenginliğin en büyük göstergesinin sessizlik olduğunu vurgulamıştı.

Wout Weghorst

Wout Weghorst

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturmuştu. Hollanda genelinde yaklaşık 130 benzin istasyonu işleten ailesinin petrol ve gaz sektöründeki başarısı, ona büyük bir servetin varisi olma şansı sundu.

Michael Doughty

Michael Doughty

Kariyerini genç yaşta noktalayan isimlerden biri olsa da soyadı İngiliz futbol camiasında büyük bir ağırlık taşıyor. Nottingham Forest’ın hayatını kaybeden sahibi Nigel Doughty’nin oğlu. Babasının 2011 yılında tahmini 130 milyon sterlinlik servetiyle İngiltere’nin en zengin 537. kişisi olması, onun futboldan kazanacağı paranın çok da umrunda olmadığını gösteriyordu. Zaten 27 yaşında sahalara veda etti.

Faiq Bolkiah

Faiq Bolkiah

Brunei Kraliyet Ailesi’nde doğan ve dünyanın en zengin futbolcusu olarak anılan Bolkiah, Sultan Hassanal Bolkiah’ın yeğeni. Sadece kendi servetinin 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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