Aileden Zengin Olup da Aslında Futbolu Zevkine Oynayan Oyuncular

Kariyerini genç yaşta noktalayan isimlerden biri olsa da soyadı İngiliz futbol camiasında büyük bir ağırlık taşıyor. Nottingham Forest’ın hayatını kaybeden sahibi Nigel Doughty’nin oğlu. Babasının 2011 yılında tahmini 130 milyon sterlinlik servetiyle İngiltere’nin en zengin 537. kişisi olması, onun futboldan kazanacağı paranın çok da umrunda olmadığını gösteriyordu. Zaten 27 yaşında sahalara veda etti.