Futbolda Yaşanmasını İstemediğimiz Olaylar: Tarihe Geçen Irkçılık Skandalları
Futbolda Yaşanmasını İstemediğimiz Olaylar: Tarihe Geçen Irkçılık Skandalları
Futbol, milyonları bir araya getiren küresel bir spor olsa da sahalarda ve tribünlerde ırkçılık vakaları yıllardır büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük yıldızları bile zaman zaman ırkçı saldırıların hedefi oldu. İşte futbol tarihindeki skandallardan birkaçı 👇
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Luis Suarez - Evra gerilimi (2011)
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John Terry'nin Anton Ferdinand'a söylemleri sonrası milli takımdaki kaptanlığı alıındı (2012)
Dani Alves'e muz atıldı (2017)
Balotelli'ye "Buu buu" şeklindeki tezahürat yapıldı (2019)
Lukaku isyan etti (2019)
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Pierre Webo'ya hakem tarafından "siyah adam" denildi (2020)
Vinicius Junior'a tüm stadyumun "maymun" tezahüratında bulunması (2024)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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