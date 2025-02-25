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Futbolda Yaşanmasını İstemediğimiz Olaylar: Tarihe Geçen Irkçılık Skandalları

Futbolda Yaşanmasını İstemediğimiz Olaylar: Tarihe Geçen Irkçılık Skandalları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 23:47

Futbol, milyonları bir araya getiren küresel bir spor olsa da sahalarda ve tribünlerde ırkçılık vakaları yıllardır büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük yıldızları bile zaman zaman ırkçı saldırıların hedefi oldu. İşte futbol tarihindeki skandallardan birkaçı 👇

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Luis Suarez - Evra gerilimi (2011)

Luis Suarez - Evra gerilimi (2011)

Liverpoollu Luis Suarez, Manchester Unitedlı Patrice Evra'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle 8 maç men ve 40 bin sterlin ceza almıştı. Suarez suçlamaları reddetmiş ancak FA'nın soruşturması sonucunda ceza verilmişti. İngiliz basınındaki haberlerde Uruguaylı golcünün rakibine 'ten rengi' üzerinden hakaret ettiği belirtilmişti.

John Terry'nin Anton Ferdinand'a söylemleri sonrası milli takımdaki kaptanlığı alıındı (2012)

John Terry'nin Anton Ferdinand'a söylemleri sonrası milli takımdaki kaptanlığı alıındı (2012)

Chelsea'nin eski kaptanı John Terry, QPR'lı Anton Ferdinand’a yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle FA tarafından suçlu bulunmuştu. İngiliz orta saha, 4 maç men + 220 bin sterlin para cezası almış, ancak mahkemede suçsuz bulunmuştu. Suçsuz bulunsa da bu durum kendisinin İngiltere Milli Takım kaptanlığından alınmasına sebep olmuştu.

*Anton Ferdinand, Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand'ın kardeşi.

Dani Alves'e muz atıldı (2017)

Dani Alves'e muz atıldı (2017)

Barcelona forması giydiği dönemde, 2017-2018 sezonun 35. haftasında Villarreal'e konuk olan Alves'e ev sahibi ekibin taraftarları muz atmıştı. Brezilyalı oyuncu, muzu yedikten sonra kazandıkları korneri kullanmıştı. Maçtan sonra yaşananlara dair konuşan yıldız futbolcu, '11 yıldır buradayım ve bu tip olaylara çok maruz kaldım. Bu yüzden artık olaylara mizahi bir şekilde yaklaşıyorum. Korner kullanıyordum ve bir muz atıldı. Aldım ve yedim. Irkçılığa hayır” diye konuşmuştu.

Balotelli'ye "Buu buu" şeklindeki tezahürat yapıldı (2019)

Balotelli'ye "Buu buu" şeklindeki tezahürat yapıldı (2019)

2019'un Kasım ayında Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. 'Buu buu' şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen golcü, topu degajla Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atmıştı.

Lukaku isyan etti (2019)

Lukaku isyan etti (2019)

2019'da Inter forması giyen Belçikalı santrfor Lukaku, Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, 'Oyuncular olarak birleşmemiz ve bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. '2019’dayız ve ileri gideceğimize, geriye gitmeye devam ediyoruz. Bence oyuncular olarak bizim birleşmemiz ve bu konuda bir açıklama yaparak, bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor.' demişti.

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Pierre Webo'ya hakem tarafından "siyah adam" denildi (2020)

Pierre Webo'ya hakem tarafından "siyah adam" denildi (2020)

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Başakşehir, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almış, gruptaki son maçında PSG'yi konuk etmişti. Mücadelenin 14. dakikasında skandal bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, vatandaşı olan orta hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırmış Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istemişti. Eski futbolcu, hakeme tepki göstermiş Coltescu'yu da ırkçı bir ifade kullanmakla suçlamıştı. Demba Ba, kameralara yansıyan görüntülere göre, durumu şöyle açıklamıştı:

Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?'

Vinicius Junior'a tüm stadyumun "maymun" tezahüratında bulunması (2024)

Vinicius Junior'a tüm stadyumun "maymun" tezahüratında bulunması (2024)

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, 2022'de Atletico Madrid, 2023 yılında Valencia taraftarlarının çeşitli söylemlerine maruz kalmıştı. 'Maymun' tezahüratları, sahaya muz atılması ekranlara yansımıştı. Başarılı futbolcu bir basın toplantısında yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı:

'İspanya'dan ayrılmak aklımdan geçmedi çünkü İspanya'yı terk edersem ırkçılara tam olarak istediklerini vermiş olurum. Ben kalacağım çünkü bu şekilde ırkçılar yüzümü daha çok görmeye devam edebilir. Cesur bir oyuncuyum, Real Madrid'de oynuyorum. Burada birçok şampiyonluk kazanıyoruz ve bu pek çok insanın hoşuna gitmiyor. Sadece futbol oynamak istiyorum ama bu şekilde devam etmek kolay değil; futboldan giderek daha az keyif alıyorum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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