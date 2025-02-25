Futbolda Yaşanmasını İstemediğimiz Olaylar: Tarihe Geçen Irkçılık Skandalları

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Başakşehir, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almış, gruptaki son maçında PSG'yi konuk etmişti. Mücadelenin 14. dakikasında skandal bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, vatandaşı olan orta hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırmış Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istemişti. Eski futbolcu, hakeme tepki göstermiş Coltescu'yu da ırkçı bir ifade kullanmakla suçlamıştı. Demba Ba, kameralara yansıyan görüntülere göre, durumu şöyle açıklamıştı:

Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?'