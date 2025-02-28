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Beşiktaş'ta Taraftarlar Dilekçe Yazdı, Eski Başkan Hasan Arat İhraç Edilebilir

Beşiktaş'ta Taraftarlar Dilekçe Yazdı, Eski Başkan Hasan Arat İhraç Edilebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 17:12

2024'ün sonu Beşiktaş için kabus gibiydi. Başkan değişimi, yönetimsel krizler, suçlamalar, teknik direktör değişikliği, Avrupa'da ve ligde hedeften kopma... Hepsi kısa bir süreye sığdı. O dönemin aktörlerinden Hasan Arat'a suçlamalar ise dinmiyor Artan borçla tekrar gündem olan Arat için bazı taraftarlar ihraç edilmesi için dilekçe yazdı.

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Hasan Arat'ın başkanlığı Beşiktaş camiasına çok şey vaat etmişti.

Hasan Arat'ın başkanlığı Beşiktaş camiasına çok şey vaat etmişti.

Ancak bugüne geldiğimizde artan borç ve hedefsiz bıraktığı bir Beşiktaş geride kaldı. Arat'a taraftarın ve camianın öfkesi de dinmiyor.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, HT Spor'a Arat'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, HT Spor'a Arat'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Akpınar, birçok taraftarın Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesi için yönetime dilekçe yazdığını söyledi. Akpınar, Yönetim de direkt olarak bunları disiplin kuruluna gönderdi' dedi.

Hasan Arat'ın bu dilekçelerin ardından savunması istenecek.

Hasan Arat'ın bu dilekçelerin ardından savunması istenecek.

Akpınar, 'İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız.' ifadelerini kullandı.

Eski başkan Arat'ın gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmasının beklenmediği söyleniyor. .

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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