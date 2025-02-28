Beşiktaş'ta Taraftarlar Dilekçe Yazdı, Eski Başkan Hasan Arat İhraç Edilebilir
Beşiktaş'ta Taraftarlar Dilekçe Yazdı, Eski Başkan Hasan Arat İhraç Edilebilir
2024'ün sonu Beşiktaş için kabus gibiydi. Başkan değişimi, yönetimsel krizler, suçlamalar, teknik direktör değişikliği, Avrupa'da ve ligde hedeften kopma... Hepsi kısa bir süreye sığdı. O dönemin aktörlerinden Hasan Arat'a suçlamalar ise dinmiyor Artan borçla tekrar gündem olan Arat için bazı taraftarlar ihraç edilmesi için dilekçe yazdı.
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Hasan Arat'ın başkanlığı Beşiktaş camiasına çok şey vaat etmişti.
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Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, HT Spor'a Arat'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Hasan Arat'ın bu dilekçelerin ardından savunması istenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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