Beşiktaş'ta Taraftarlar Dilekçe Yazdı, Eski Başkan Hasan Arat İhraç Edilebilir

2024'ün sonu Beşiktaş için kabus gibiydi. Başkan değişimi, yönetimsel krizler, suçlamalar, teknik direktör değişikliği, Avrupa'da ve ligde hedeften kopma... Hepsi kısa bir süreye sığdı. O dönemin aktörlerinden Hasan Arat'a suçlamalar ise dinmiyor Artan borçla tekrar gündem olan Arat için bazı taraftarlar ihraç edilmesi için dilekçe yazdı.