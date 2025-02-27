Slavko Vincic Derbinin Atmosferi Karşısında Hayrete Düşmüş!

55 yıl sonra ilk kez bir lig maçını yabancı hakemin yönetmesine karar veren TFF, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Slavko Vincic'in yönetiminden memnun kalmıştı. Futbolseverler de sosyal medyada maça dair görüşlerinde Sloven ismin adil bir oyun oynattığını ifade etmişti.