Slavko Vincic Derbinin Atmosferi Karşısında Hayrete Düşmüş!
Slavko Vincic Derbinin Atmosferi Karşısında Hayrete Düşmüş!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin orta hakemi Slavko Vincic'in mücadele öncesinde ısınmak için sahaya adım attığı anda büyük şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sloven hakem hislerini ilk olarak eşiyle paylaşmış.
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Golsüz biten derbideki performansı olumlu karşılanmıştı
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Derbi atmosferi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı
"Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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