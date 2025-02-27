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Slavko Vincic Derbinin Atmosferi Karşısında Hayrete Düşmüş!

Slavko Vincic Derbinin Atmosferi Karşısında Hayrete Düşmüş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.02.2025 - 10:44

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin orta hakemi Slavko Vincic'in mücadele öncesinde ısınmak için sahaya adım attığı anda büyük şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sloven hakem hislerini ilk olarak eşiyle paylaşmış.

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Golsüz biten derbideki performansı olumlu karşılanmıştı

Golsüz biten derbideki performansı olumlu karşılanmıştı

55 yıl sonra ilk kez bir lig maçını yabancı hakemin yönetmesine karar veren TFF, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Slavko Vincic'in yönetiminden memnun kalmıştı. Futbolseverler de sosyal medyada maça dair görüşlerinde Sloven ismin adil bir oyun oynattığını ifade etmişti.

Derbi atmosferi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı

Derbi atmosferi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dev karşılaşmada toplam 32 bin 500 polisin görevlendirildiğini duyan Vincic, stada gelince gözlerine inanamadı.

"Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım."

"Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım."

Sloven hakemin derbi sonrası ilk hislerini eşiyle paylaştığı ifade edildi. Haberde Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, 'Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım.' dediği belirtildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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