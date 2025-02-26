Galatasaray Başkan Yardımcısı: Bu Kadar Polis Olması Konsantrasyonumuzu Bozdu

Başkan Yardımcısı, 'Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum.' diyerek bu konu hakkındaki sözlerini noktaladı.