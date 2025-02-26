Galatasaray Başkan Yardımcısı: Bu Kadar Polis Olması Konsantrasyonumuzu Bozdu
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Bu Kadar Polis Olması Konsantrasyonumuzu Bozdu
Yeni bir sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, dev karşılaşma için yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını ifade etti.
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta görev alan polis sayısı dikkat çekmişti
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Ev sahibi ekibin Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "derbi çok stres altına alındı" dedi
"Bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantrasyonumuzu da bozdu"
Sponsorlar konusunda sorulan soruya "eskisinden daha dikkatliyiz" yanıtı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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