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Galatasaray Başkan Yardımcısı: Bu Kadar Polis Olması Konsantrasyonumuzu Bozdu

Galatasaray Başkan Yardımcısı: Bu Kadar Polis Olması Konsantrasyonumuzu Bozdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 13:09

Yeni bir sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, dev karşılaşma için yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını ifade etti.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta görev alan polis sayısı dikkat çekmişti

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta görev alan polis sayısı dikkat çekmişti

Gergin geçmesi beklenen karşılaşmada İstanbul Emniyeti'nin toplamda 32 bin 500 polisle kontrolü ele aldığı belirtilmişti. 10 bin polisin stadyum içinde bulunduğu paylaşılmıştı.

Ev sahibi ekibin Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "derbi çok stres altına alındı" dedi

Ev sahibi ekibin Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "derbi çok stres altına alındı" dedi

Yeni bir firma ile imzalanacak olan anlaşmanın basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Yelkencioğlu, 'Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı (Kadıköy'de) böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı' yorumunda bulundu.

"Bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantrasyonumuzu da bozdu"

"Bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantrasyonumuzu da bozdu"

Başkan Yardımcısı, 'Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum.' diyerek bu konu hakkındaki sözlerini noktaladı.

Sponsorlar konusunda sorulan soruya "eskisinden daha dikkatliyiz" yanıtı

Sponsorlar konusunda sorulan soruya "eskisinden daha dikkatliyiz" yanıtı

Geçtiğimiz günlerde birkaç şirket ile yaşanan sponsorluk sıkıntıları üzerine sorulan soruya ise Yelkencioğlu, şöyle yanıt verdi:

Soru: Sponsorluklar konusunda, Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?'

Yelkencioğlu: Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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