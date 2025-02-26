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TFF'nin Yabancı Hakem Kararı Derbiler İçin Kalıcı Oluyor!

TFF'nin Yabancı Hakem Kararı Derbiler İçin Kalıcı Oluyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 11:17

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Vincic’in performansını başarılı buldu ve kararlarının derbinin seyrine olumlu katkı sağladığı konusunda hemfikir oldu. Bu memnuniyetin ardından federasyon, bundan sonraki derbilerde de yabancı hakem görevlendirme kararı aldı.

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Derbiler yabancıların

Derbiler yabancıların

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem görevlendirerek 55 yıl sonra ligde bir ilki gerçekleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın talebini geri çevirmeyecek. İki kulüp de derbi mücadelelerinde düdük çalacak isimlerin yabancı olmasını talep etmişti.

Yine Vincic'in gelmesi gündemde

Yine Vincic'in gelmesi gündemde

UEFA ve Slovenya Futbol Federasyonu'nun uygun görmesi halinde Süper Lig'in kalan derbileri de Vincic olacak. 45 yaşındaki hakemin yönetimi olumlu karşılandı.

Süper Lig'de kalan dev maçlar ve tarihleri

Süper Lig'de kalan dev maçlar ve tarihleri

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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