TFF'nin Yabancı Hakem Kararı Derbiler İçin Kalıcı Oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Vincic’in performansını başarılı buldu ve kararlarının derbinin seyrine olumlu katkı sağladığı konusunda hemfikir oldu. Bu memnuniyetin ardından federasyon, bundan sonraki derbilerde de yabancı hakem görevlendirme kararı aldı.