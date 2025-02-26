TFF'nin Yabancı Hakem Kararı Derbiler İçin Kalıcı Oluyor!
TFF'nin Yabancı Hakem Kararı Derbiler İçin Kalıcı Oluyor!
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminden oldukça memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Vincic’in performansını başarılı buldu ve kararlarının derbinin seyrine olumlu katkı sağladığı konusunda hemfikir oldu. Bu memnuniyetin ardından federasyon, bundan sonraki derbilerde de yabancı hakem görevlendirme kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbiler yabancıların
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine Vincic'in gelmesi gündemde
Süper Lig'de kalan dev maçlar ve tarihleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın