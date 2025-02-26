Erman Toroğlu: Mert Hakan’a "Köpek" Diyorsun Sonra "Maymun" Lafına Kızıyorsun
Erman Toroğlu: Mert Hakan’a "Köpek" Diyorsun Sonra "Maymun" Lafına Kızıyorsun
Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’ı gündeme getirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı kulübün tutumunu eleştirerek, “Yanlış yönlendirmeyin” ifadelerini kullandı.
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Seyir zevki olarak tarihin en kötü derbilerinden olarak kayıtlara geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçının öncesinde "hav hav hav" şarkısı açılmıştı
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Mourinho, "maymun gibi" deyince ortalık karıştı
Toroğlu, "Mert Hakan’a "köpek" diyorsun, sonra "maymun" lafına kızıyorsun." yorumunda bulundu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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