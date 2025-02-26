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Erman Toroğlu: Mert Hakan’a "Köpek" Diyorsun Sonra "Maymun" Lafına Kızıyorsun

Erman Toroğlu: Mert Hakan’a "Köpek" Diyorsun Sonra "Maymun" Lafına Kızıyorsun

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 10:02

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’ı gündeme getirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı kulübün tutumunu eleştirerek, “Yanlış yönlendirmeyin” ifadelerini kullandı.

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Seyir zevki olarak tarihin en kötü derbilerinden olarak kayıtlara geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçının öncesinde "hav hav hav" şarkısı açılmıştı

Seyir zevki olarak tarihin en kötü derbilerinden olarak kayıtlara geçen Galatasaray - Fenerbahçe maçının öncesinde "hav hav hav" şarkısı açılmıştı

Deplasman ekibinin oyuncuların zemini kontrol etmek için sahaya gelmiş, Mert Hakan sahanın ortasından kale arkası tribününe doğru yürümeye başlayınca LVBEL C5'in 'hav hav hav' isimli şarkısı açılmıştı.

Mourinho, "maymun gibi" deyince ortalık karıştı

Mourinho, "maymun gibi" deyince ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, maç sonundaki basın toplantısında Galatasaray yedek kulübesi için 'maymun gibi zıpladılar' dedi. Yaptığı benzetme sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı. Mourinho'nun ırkçılık yaptığı ifade edildi.

Toroğlu, "Mert Hakan’a "köpek" diyorsun, sonra "maymun" lafına kızıyorsun." yorumunda bulundu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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