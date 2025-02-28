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Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 12:31

Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin vefatıyla sarsıldı. 42 yaşındaki Erke'nin ölüm haberi sevenlerini ve başta yüzme olmak üzere spor dünyasını derinden üzdü. 2017'den bu yana İBB bünyesinde yüzme branşı sorumlusu olan Erke iki kez de olimpiyatlarda yarışmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erke için bir taziye mesajı yayınladı.

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Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin ölümüyle sarsıldı.

Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin ölümüyle sarsıldı.

Türkiye’yi iki kez Olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayatını kaybetti. Erke, 2000 Sydney ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda sırtüstü yüzme branşında ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Türk yüzme camiasında önemli bir iz bırakan Erke’nin vefatı, spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.

42 yaşındaki milli sporcunun kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

42 yaşındaki milli sporcunun kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Şadan Derya Erke, 2017 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’da yüzme branşı sorumlusu olarak görev yapıyordu. Sporculuk kariyerinin ardından Türk yüzmesine katkı sağlamaya devam eden Erke sevenlerini yasa boğdu.

Şadan Derya Erke’nin vefatının ardından spor camiasından ardı ardına taziye mesajları geldi.

Şadan Derya Erke’nin vefatının ardından spor camiasından ardı ardına taziye mesajları geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Ülkemizi iki kez olimpiyatlarda temsil eden eski milli yüzücümüz Derya Erke’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 'Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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