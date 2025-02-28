Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Ülkemizi iki kez olimpiyatlarda temsil eden eski milli yüzücümüz Derya Erke’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 'Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.