Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti
Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti
Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin vefatıyla sarsıldı. 42 yaşındaki Erke'nin ölüm haberi sevenlerini ve başta yüzme olmak üzere spor dünyasını derinden üzdü. 2017'den bu yana İBB bünyesinde yüzme branşı sorumlusu olan Erke iki kez de olimpiyatlarda yarışmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erke için bir taziye mesajı yayınladı.
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Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin ölümüyle sarsıldı.
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42 yaşındaki milli sporcunun kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Şadan Derya Erke’nin vefatının ardından spor camiasından ardı ardına taziye mesajları geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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