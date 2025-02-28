Şadan Derya Erke Kimdir? Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Neden Öldü?
Şadan Derya Erke Kimdir? Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Neden Öldü?
Ülkemizi iki kez Olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücümüz Şadan Derya Erke hayatını kaybetti. Spor camiasını yasa boğan acı haberin ardından 42 yaşındaki başarılı sporcumuzun ülkemize getirdiği başarılar hatırlandı. Milli yüzücümüz Şadan Derya Erke'nin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, Şadan Derya Erke kimdir? Başarılı sporcu Şadan Derya Erke neden öldü?
İşte, detaylar...
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Şadan Derya Erke Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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