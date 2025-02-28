Şadan Derya Erke Kimdir? Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Neden Öldü?

Şadan Derya Erke, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Başarılarla dolu yüzücülük kariyeri boyunca pek çok uluslararası başarıya imza atan Erke, 1999 yılından beri ülkemizi temsil etti.

Yetenekli ve başarılı milli yüzücümüz Derya Erke, 2000 yılında Sydney'de ve 2004 yılında Atina'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda da sırtüstü yüzme branşında ülkemizi temsil etti. 2017 yılından beri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşından sorumlu olarak görev alıyordu.