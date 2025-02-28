onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Şadan Derya Erke Kimdir? Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Neden Öldü?

Şadan Derya Erke Kimdir? Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 12:58

Ülkemizi iki kez Olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücümüz Şadan Derya Erke hayatını kaybetti. Spor camiasını yasa boğan acı haberin ardından 42 yaşındaki başarılı sporcumuzun ülkemize getirdiği başarılar hatırlandı. Milli yüzücümüz Şadan Derya Erke'nin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, Şadan Derya Erke kimdir? Başarılı sporcu Şadan Derya Erke neden öldü? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şadan Derya Erke Kimdir?

Şadan Derya Erke Kimdir?

Şadan Derya Erke, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Başarılarla dolu yüzücülük kariyeri boyunca pek çok uluslararası başarıya imza atan Erke, 1999 yılından beri ülkemizi temsil etti. 

Yetenekli ve başarılı milli yüzücümüz Derya Erke, 2000 yılında Sydney'de ve 2004 yılında Atina'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda da sırtüstü yüzme branşında ülkemizi temsil etti. 2017 yılından beri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşından sorumlu olarak görev alıyordu.

Şadan Derya Erke'nin Spor Hayatı ve Başarıları

Şadan Derya Erke'nin Spor Hayatı ve Başarıları

Olimpiyatlarda 2 kez ülkemizi temsil eden milli yüzücümüz Şadan Derya Erke, ilk başarısını 1999 yılında Balkan Gençler Şampiyonası'nda 100-200 m sırtüstü yarışında elde etti. Erke ikinciliği getirdiği ülkemizi daha sonra 2000 yılında Sydney Olimpiyatları Sırtüstü Yüzme yarışında temsil etti. 

42 yıllık ömrüne pek çok başarı sığdıran yetenekli sporcumuz: 

  • 2000 yılında Akropolis Yüzme Turnuvası'nda 50 metre Sırtüstü branşında 3'üncülük ve 100-200 metre Sırtüstü yarışında 2'incilik

  • 2001 yılında Luxemburg Yüzme Turnuvası'nda 50 metre Sırtüstü 3'üncülük ve 100-200 metre Sırtüstü müsabakasında 2'incilik

  • 2002 yılında Almanya Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü yarı final ve 200 metre sırtüstüde finale çıkma hakkı

  • 2002 yılında Rusya Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü yarı finale çıkma hakkı 

  • 2003 yılında Akropolis Yüzme Turnuvası'nda 200 metre sırtüstü 3'üncülük

  • 2003 yılında İrlanda Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü yarı finale çıkma şansı

  • 2004 yılında Madrid Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü yarı final ve 200 metre sırtüstü yarı finale çıkma şansı

  • 2004 yılında Viyana Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü yarı finale çıkma başarısı

  • 2004 yılında Luxemburg Yüzme Turnuvası'nda 100-200 metre sırtüstü 2'incilik

  • 2005 yılında İspanya Akdeniz Oyunları'nda 200 metre sırt üstü final ve 100 metre sırt üstü finale çıkma başarısı

  • 2006 yılında Brezilya Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre sırtüstü 3'üncülük elde etti.

Şadan Derya Erke Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Şadan Derya Erke Öldü mü? Hastalığı Neydi?

Olimpik milli yüzücümüz Şadan Derya Erke, 28 Şubat 2025 tarihinde kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Milli gururumuz, bugün Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen veda töreninin ardından Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakiben toprağa verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın