onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hanımcılığın Kitabını Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısına Yaptığı Jest Sosyal Medyayı Salladı

Hanımcılığın Kitabını Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısına Yaptığı Jest Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 16:45

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Nişan törenine ait görüntüler büyük ilgi görmüştü. Bu kez de ünlü futbolcu yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Benfica’da top koşturan milli yıldız, nişanlısı için öyle bir jest yaptı ki görenler hayran kaldı.

 Gelin o jeste birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk futbolunun son yıllardaki en önemli yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, başarılarıyla sadece sahada değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk futbolunun son yıllardaki en önemli yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, başarılarıyla sadece sahada değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

26 yaşındaki milli futbolcumuz geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmuştu. Yeni takımına hızlı bir giriş yapan Aktürkoğlu, ilk 7 maçında 8 gol atarak adını Benfica tarihine yazdırdı.

Son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ile karşı karşıya gelen Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ile karşı karşıya gelen Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçta Kerem Aktürkoğlu ve bir diğer milli gururumuz Orkun Kökçü, ilk 11’de yer aldı. Mücadelede 6. dakikada gole çok yaklaşan Kerem, direğe takıldı. Maçın 96. dakikasında oyundan ayrılan futbolcu, performansıyla göz doldurmaya devam etti.

Ancak bu kez gündem sahadaki performansı değil, özel hayatındaki romantik jestiydi!

Ancak bu kez gündem sahadaki performansı değil, özel hayatındaki romantik jestiydi!

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceren Azak ile nişanlanmıştı. Çiftin aile arasında gerçekleşen sade nişan törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve büyük ilgi görmüştü.

O gün, Kerem Aktürkoğlu’nu yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmamıştı.

O gün, Kerem Aktürkoğlu’nu yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmamıştı.

Nişan yüzükleri takıldıktan sonra, görüntüler sosyal medyaya sızmış ve çok konuşulmuştu. Çiçeği burnunda çiftin nişan paylaşımlarına adeta kalpler yağmıştı.

Şimdi ise ünlü futbolcu nişanlısı için yaptığı özel jestle yine gündeme geldi!

Şimdi ise ünlü futbolcu nişanlısı için yaptığı özel jestle yine gündeme geldi!

El ele ilk adımlarını atan Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak, bu kez de futbolcunun yaptığı duygusal hareketle konuşuluyor. Ünlü oyuncu, kramponlarına nişanlısı Ceren Azak’ın adını yazdırarak aşkını yeşil sahalara taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu jestiyle romantikliğini konuşturan Kerem Aktürkoğlu paylaşımıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Bu jestiyle romantikliğini konuşturan Kerem Aktürkoğlu paylaşımıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Sosyal medya kullanıcılarından ünlü futbolcunun hareketi hakkında yorumlar da gecikmedi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın