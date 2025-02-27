Hanımcılığın Kitabını Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısına Yaptığı Jest Sosyal Medyayı Salladı
Hanımcılığın Kitabını Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısına Yaptığı Jest Sosyal Medyayı Salladı
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Nişan törenine ait görüntüler büyük ilgi görmüştü. Bu kez de ünlü futbolcu yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Benfica’da top koşturan milli yıldız, nişanlısı için öyle bir jest yaptı ki görenler hayran kaldı.
Gelin o jeste birlikte göz atalım.
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Türk futbolunun son yıllardaki en önemli yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, başarılarıyla sadece sahada değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ile karşı karşıya gelen Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ancak bu kez gündem sahadaki performansı değil, özel hayatındaki romantik jestiydi!
O gün, Kerem Aktürkoğlu’nu yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmamıştı.
Şimdi ise ünlü futbolcu nişanlısı için yaptığı özel jestle yine gündeme geldi!
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Bu jestiyle romantikliğini konuşturan Kerem Aktürkoğlu paylaşımıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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