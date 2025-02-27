Hanımcılığın Kitabını Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısına Yaptığı Jest Sosyal Medyayı Salladı

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Nişan törenine ait görüntüler büyük ilgi görmüştü. Bu kez de ünlü futbolcu yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Benfica’da top koşturan milli yıldız, nişanlısı için öyle bir jest yaptı ki görenler hayran kaldı.

Gelin o jeste birlikte göz atalım.