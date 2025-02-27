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Fenerbahçeli Taraftarın Mourinho'ya Olan Sevgisi Sizi Şaşırtabilir

Fenerbahçeli Taraftarın Mourinho'ya Olan Sevgisi Sizi Şaşırtabilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.02.2025 - 18:04

Milyonları peşinden sürükleyen bir spor dalı olan futbola bağlılık özellikle Türkiye'de sınır tanımıyor. Fenerbahçeli bir taraftar, alnına geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-lacivertli kadronun başına geçen Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun fotoğrafını ve takımının logosunu dövme yaptırdı.

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İsmail Kartal'dan koltuğu devralan Mourinho, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu

İsmail Kartal'dan koltuğu devralan Mourinho, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu

Fenerbahçe'nin yıllardır süren ligdeki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Başkan Ali Koç, geçen sezon kıl payı kaçan kupayı yeni sezonun sonunda kulüp müzesinde görmek için futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarına imza atan Jose Mourinho'yu takımın başına geçirmişti. Portekizli çalıştırıcı, ilk günlerinde oyunuyla tepki toplasa da zaman geçtikçe gösterdiği aidiyetle kalplerde taht kurdu.

Sarı-lacivertli renklere gönül veren bir kişi, yıldız ismin fotoğrafını alnına dövme yaptırdı

Sarı-lacivertli renklere gönül veren bir kişi, yıldız ismin fotoğrafını alnına dövme yaptırdı

Taraftar, kulübüne olan sevgisini sadece kalbine değil, resmen alnına da kazıdı. Fenerbahçe tutkusunu ölümsüzleştirdi.

İşte o anlar

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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