Fenerbahçeli Taraftarın Mourinho'ya Olan Sevgisi Sizi Şaşırtabilir
Fenerbahçeli Taraftarın Mourinho'ya Olan Sevgisi Sizi Şaşırtabilir
Milyonları peşinden sürükleyen bir spor dalı olan futbola bağlılık özellikle Türkiye'de sınır tanımıyor. Fenerbahçeli bir taraftar, alnına geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-lacivertli kadronun başına geçen Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun fotoğrafını ve takımının logosunu dövme yaptırdı.
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İsmail Kartal'dan koltuğu devralan Mourinho, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu
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Sarı-lacivertli renklere gönül veren bir kişi, yıldız ismin fotoğrafını alnına dövme yaptırdı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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