Galatasaray, Okan Buruk'a İki Alternatif İsim Belirledi
Galatasaray, Okan Buruk'a İki Alternatif İsim Belirledi
Galatasaray, Avrupa'dan elendi, ligde ise oynadığı futbol son dönemde beğenilmiyor. Dün gece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol ve grup ikinciliği de bu memnuniyetsizliklere eklendi. Olası şampiyonluk yolunda yaşanacak sorunda da Galatasaray ayrılığı düşünüyor. Dursun Özbek , Buruk'un alternatiflerini belirledi. Ajansspor'da yer alan haberde detaylar paylaşıldı.
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Galatasaray, 6 puan farkla lider olsa da taraftarda homurtular başladı.
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Buruk hakkında oluşan olumsuz hava sonucunda Dursun Özbek de harekete geçti.
İddiaya göre yönetimin belirlediği iki isim B planı olarak kenarda duruyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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