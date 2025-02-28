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Galatasaray, Okan Buruk'a İki Alternatif İsim Belirledi

Galatasaray, Okan Buruk'a İki Alternatif İsim Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 18:40

Galatasaray, Avrupa'dan elendi, ligde ise oynadığı futbol son dönemde beğenilmiyor. Dün gece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol ve grup ikinciliği de bu memnuniyetsizliklere eklendi. Olası şampiyonluk yolunda yaşanacak sorunda da Galatasaray ayrılığı düşünüyor. Dursun Özbek , Buruk'un alternatiflerini belirledi. Ajansspor'da yer alan haberde detaylar paylaşıldı. 

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Galatasaray, 6 puan farkla lider olsa da taraftarda homurtular başladı.

Galatasaray, 6 puan farkla lider olsa da taraftarda homurtular başladı.

Avrupa'da kötü sonuçlarla elenilmesi ve kupada da dün gece oynanan maç taraftarı kızdırmış görünüyor. Bunun yanında oynanan futbol da taraftarı korkutmaya başladı.

Buruk hakkında oluşan olumsuz hava sonucunda Dursun Özbek de harekete geçti.

Buruk hakkında oluşan olumsuz hava sonucunda Dursun Özbek de harekete geçti.

Ajansspor'da yer alan habere göre şampiyonluk yolunda yaşanacak bir olumsuzlukta Okan Buruk'la yollar ayrılabilir. Dursun Özbek'in adayları da belirlediği konuşuluyor.

İddiaya göre yönetimin belirlediği iki isim B planı olarak kenarda duruyor.

İddiaya göre yönetimin belirlediği iki isim B planı olarak kenarda duruyor.

O iki isimin ise sezon başında Benfica’dan ayrılan Roger Schmidt ve geçen sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Terzic olduğu iddia edildi. Buruk'un kaderini ligin son bölümündeki maçlar belirleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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