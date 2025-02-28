Basketbolda Kaybeden Takım Neden 1 Puan Kazanıyor?

Her sporda farklı kurallar üzerinen ilerliyoruz. Bazısını hiç sorgulamadan kabul ettik. Ama bazen puan tablosuna bakarken ya da maçlarda başımıza gelince bu kural neden var diyoruz. Basketbolda puan sistemi de böyle. Kazanan takım iki puan alırken kaybeden takıma 1 puan veriliyor. Peki bunun nedeni ne?