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Basketbolda Kaybeden Takım Neden 1 Puan Kazanıyor?

Basketbolda Kaybeden Takım Neden 1 Puan Kazanıyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 19:44

Her sporda farklı kurallar üzerinen ilerliyoruz. Bazısını hiç sorgulamadan kabul ettik. Ama bazen puan tablosuna bakarken ya da maçlarda başımıza gelince bu kural neden var diyoruz. Basketbolda puan sistemi de böyle. Kazanan takım iki puan alırken kaybeden takıma 1 puan veriliyor. Peki bunun nedeni ne?

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Basketbolda 10 galibiyet 3 mağlubiyetiniz varsa, 2 puanı galibiyete 1 puanı da mağlubiyete alarak 33 puan topluyorsunuz.

Basketbolda 10 galibiyet 3 mağlubiyetiniz varsa, 2 puanı galibiyete 1 puanı da mağlubiyete alarak 33 puan topluyorsunuz.

Sıralamada galibiyet mağlubiyet sayısı etkili olsa da puan durumunun da bir köşede görünüyor olması mağlubiyete neden puan veriliyor diye sorduruyor.

Bundaki en önemli nedenlerden biri basketbol sporunda daha az sürpriz izlenmesi.

Bundaki en önemli nedenlerden biri basketbol sporunda daha az sürpriz izlenmesi.

Futbolda son sıradaki takımın lideri yenmesi, kupadan elemesi ya da puan kazanarak şampiyonluktan etmesi yaşanmamış hadise değil. Böyle peri masallarına şahit olmuşsunuzdur ama basketbolda bu pek mümkün olmuyor.

Sahaya çıkmazsanız ya da sahadan çekilirseniz 0 puan alıyorsunuz.

Sahaya çıkmazsanız ya da sahadan çekilirseniz 0 puan alıyorsunuz.

Yani rakibiniz güçlü, kaybetmeniz büyük olasılık.Sizin de onca yol deplasman yapıp kaybetmek yerine maça çıkmayarak kaybedebilirsiniz. İşte bunun önüne geçmek için deplasman yapıp sahada yenilirseniz 1 puan alıyorsunuz.

Peki maça çıktı ve dramatik farklar oluşmaya başladı.

Peki maça çıktı ve dramatik farklar oluşmaya başladı.

Bazı maçlar oluyor ki güçlü takım ilk periyotta 19'a 4'lük bir skor ortaya çıkıyor. Devrede ise daha büyük farklar oluyor. Mağlup takım daha dramatik farkları görmemek için sahadan çekilmek istedi. Sahadan çekilmemesini sağlayan şey de o 1 puan teşvikidir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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