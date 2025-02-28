Basketbolda Kaybeden Takım Neden 1 Puan Kazanıyor?
Basketbolda Kaybeden Takım Neden 1 Puan Kazanıyor?
Her sporda farklı kurallar üzerinen ilerliyoruz. Bazısını hiç sorgulamadan kabul ettik. Ama bazen puan tablosuna bakarken ya da maçlarda başımıza gelince bu kural neden var diyoruz. Basketbolda puan sistemi de böyle. Kazanan takım iki puan alırken kaybeden takıma 1 puan veriliyor. Peki bunun nedeni ne?
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Basketbolda 10 galibiyet 3 mağlubiyetiniz varsa, 2 puanı galibiyete 1 puanı da mağlubiyete alarak 33 puan topluyorsunuz.
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Bundaki en önemli nedenlerden biri basketbol sporunda daha az sürpriz izlenmesi.
Sahaya çıkmazsanız ya da sahadan çekilirseniz 0 puan alıyorsunuz.
Peki maça çıktı ve dramatik farklar oluşmaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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