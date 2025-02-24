Dev Takımların Peşinden Koştuğu Yıldız Noa Lang Beşiktaş Altyapısında Forma Giymiş
Dev Takımların Peşinden Koştuğu Yıldız Noa Lang Beşiktaş Altyapısında Forma Giymiş
Futbolda elden kaçan isimlerin hikayelerini duymaya alışkınız. Bazısı efsane bazısı gerçek hikayeler hep ilgi çeker. Şehir efsanesi gibi yayılan Kaka, Gaziantepspor antrenmanında beğenilmemiş hikayesi hala dillerden dile anlatılır. Buna altyapıya gelmiş seçmeleri geçememiş de eklenir bazen. Ama bu kez hikayede uluslararası bir yıldızın altyapı hikayesi var. Noa Lang'ın Beşiktaş'ın altyapısında geliş hikayesini anlatıyoruz.
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Beşiktaş, üretim olarak en düşük seviyedeyken bile altyapıda bir markadır.
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Henüz 22 yaşında ve 12 kez Hollanda A Milli forması giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
Gelelim bu hikayenin nasıl yaşandığına...
NAC Breda forması giyen Nourdin Boukhari 2009 yılına geldiğimizde bir anda Türkiye'den teklif alıyor.
Noa Lang, Nourdin'in Kasımpaşa kariyeri sebebiyle bir sezon kaldığı İstanbul'da Beşiktaş altyapısına kayıt yaptırarak forma giydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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