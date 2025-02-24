onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Dev Takımların Peşinden Koştuğu Yıldız Noa Lang Beşiktaş Altyapısında Forma Giymiş

Dev Takımların Peşinden Koştuğu Yıldız Noa Lang Beşiktaş Altyapısında Forma Giymiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 12:55

Futbolda elden kaçan isimlerin hikayelerini duymaya alışkınız. Bazısı efsane bazısı gerçek hikayeler hep ilgi çeker. Şehir efsanesi gibi yayılan Kaka, Gaziantepspor antrenmanında beğenilmemiş hikayesi hala dillerden dile anlatılır. Buna altyapıya gelmiş seçmeleri geçememiş de eklenir bazen. Ama bu kez hikayede uluslararası bir yıldızın altyapı hikayesi var. Noa Lang'ın Beşiktaş'ın altyapısında geliş hikayesini anlatıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş, üretim olarak en düşük seviyedeyken bile altyapıda bir markadır.

Beşiktaş, üretim olarak en düşük seviyedeyken bile altyapıda bir markadır.

Hatta altyapıya 'özkaynak' adı vererek diğer kulüplerden kendini ayırmayı başarır. Şu an en üst seviyede mücadele eden Ersin, Semih, Mustafa Erhan gibi genç isimlerle Necip Uysal gibi tecrübeli bir isimle anılıyorlar. Beşiktaş'ın altyapısı bu kez Noa Lang ile anılıyor. Peki bu hikaye nasıl oluştu?

Henüz 22 yaşında ve 12 kez Hollanda A Milli forması giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz.

Henüz 22 yaşında ve 12 kez Hollanda A Milli forması giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz.

Bir solukta oynadığı takımları sayalım; Feyenoord, Ajax, , Twente, PSV, Club Brugge... 

Bugünlerde PSV'nin formasını giyiyor. Lang'ın kariyerinde bir de küçük bir çocukken Beşiktaş forması giriyor. Lang da zaman zaman Beşiktaş'la ilgili sözler söyleyerek Türkiye'de heyecan yaratıyor.

Gelelim bu hikayenin nasıl yaşandığına...

Gelelim bu hikayenin nasıl yaşandığına...

Beşiktaş formasıyla objektiflere yakalandığında yaşı henüz 10! 1999 yılında doğan Lang için kısa süre sonra üzücü bir olay yaşanıyor. Annesi, babasından ayrılıyor ve yeni bir hayat yolu seçiyor. Bir zaman sonra da karşısına Faslı futbolcu Nourdin Boukhari çıkıyor ve onunla evleniyor.

NAC Breda forması giyen Nourdin Boukhari 2009 yılına geldiğimizde bir anda Türkiye'den teklif alıyor.

NAC Breda forması giyen Nourdin Boukhari 2009 yılına geldiğimizde bir anda Türkiye'den teklif alıyor.

Tüm aile Kasımpaşa'dan gelen bu cazip teklife kayıtsız kalamıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Minik Noa için ise futbol üvey babası Nourdin gibi bir tutku. Arkadaşlarından kopsa da futboldan kopamıyor. 

Ama Nourdin için işler pek yolunda gitmiyor Kasımpaşa'da. Sadece 7 maça çıkıyor.

Noa Lang, Nourdin'in Kasımpaşa kariyeri sebebiyle bir sezon kaldığı İstanbul'da Beşiktaş altyapısına kayıt yaptırarak forma giydi.

Noa Lang, Nourdin'in Kasımpaşa kariyeri sebebiyle bir sezon kaldığı İstanbul'da Beşiktaş altyapısına kayıt yaptırarak forma giydi.

Babasının Kasımpaşa, onun Beşiktaş kariyeri pek uzun sürmedi. Babası ve annesiyle birlikte Hollanda'nın yolunu tuttu. Burada da Feyenoord forması giydi. 14 yaşına geldiğinde Hollanda altyapılarında onun yeteneği konuşuluyordu ve beklenen son gecikmedi, Ajax'a transfer oldu.Twente ve Brugge'de kiralık olarak forma giydi. Sonrasında Club Brugge onun bonservisini tamamen aldı. 

2023 yazında ise PSV onun bonservisine 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. 

Takımı Juventus'u şampiyonlar liginde elerken Lang da takımın vazgeçilmez isimlerinden olmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın