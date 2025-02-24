Dev Takımların Peşinden Koştuğu Yıldız Noa Lang Beşiktaş Altyapısında Forma Giymiş

Tüm aile Kasımpaşa'dan gelen bu cazip teklife kayıtsız kalamıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Minik Noa için ise futbol üvey babası Nourdin gibi bir tutku. Arkadaşlarından kopsa da futboldan kopamıyor.

Ama Nourdin için işler pek yolunda gitmiyor Kasımpaşa'da. Sadece 7 maça çıkıyor.