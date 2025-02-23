Tarihi Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İki Takımla Derbiye Çıkan İsimler
Tarihi Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İki Takımla Derbiye Çıkan İsimler
Yarın Galatasaray-Fenerbahçe tarihi bir maça daha çıkacak. İki takım arasında hem ezeli rekabet hem de zaman zaman çizgi aşılsa da ebedi bir dostluk bulunuyor. Gündelik tartışmalara kurban edilemeyecek derecede büyük bir derbi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki tarafta da forma giyen isimler de dikkat çekiyor. Her biri de ilk derbilerinde büyük tepkilerle karşılaştı. Bu isimlerden bazılarını bir kez daha hatırlıyoruz.
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Tanju Çolak, 1987-91 yılları arasında Galatasaray'la bütünleşmiş, Avrupa'da altın ayakkabı almıştı.
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Elvir Baliç, bu rekabette büyük konuşanlardan...
Manchester'ı Old Trafford'ta yıkan golü attığında üzerinde Fenerbahçe forması vardı.
Haim Revivo, "Efsane Geri Döndü" sezonunda Fenerbahçe formasıyla sezona damga vurmuştu.
Colin Kazım-Richards... Öyle bir kariyer ki tek nefeste göz ucuyla bile bakılamıyor.
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Hala hangi takımlı olduğuna karar veremedik.
Fatih Akyel'i Mario Jardel'e attığı şutun gol olmasıyla hatırlıyoruz.
Caner Erkin, iki takımın yanı sıra Beşiktaş'la da bu derbilerde oynadı.
"Sergen attı şampiyonluk geldi" ile veda etti belki ama o hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla da oynadı.
Her takımda iz bıraktı, biri hariç...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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