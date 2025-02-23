Tarihi Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İki Takımla Derbiye Çıkan İsimler

Yarın Galatasaray-Fenerbahçe tarihi bir maça daha çıkacak. İki takım arasında hem ezeli rekabet hem de zaman zaman çizgi aşılsa da ebedi bir dostluk bulunuyor. Gündelik tartışmalara kurban edilemeyecek derecede büyük bir derbi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki tarafta da forma giyen isimler de dikkat çekiyor. Her biri de ilk derbilerinde büyük tepkilerle karşılaştı. Bu isimlerden bazılarını bir kez daha hatırlıyoruz.