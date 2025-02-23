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Tarihi Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İki Takımla Derbiye Çıkan İsimler

Tarihi Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İki Takımla Derbiye Çıkan İsimler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 22:05

Yarın Galatasaray-Fenerbahçe tarihi bir maça daha çıkacak. İki takım arasında hem ezeli rekabet hem de zaman zaman çizgi aşılsa da ebedi bir dostluk bulunuyor. Gündelik tartışmalara kurban edilemeyecek derecede büyük bir derbi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki tarafta da forma giyen isimler de dikkat çekiyor. Her biri de ilk derbilerinde büyük tepkilerle karşılaştı. Bu isimlerden bazılarını bir kez daha hatırlıyoruz.

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Tanju Çolak, 1987-91 yılları arasında Galatasaray'la bütünleşmiş, Avrupa'da altın ayakkabı almıştı.

Tanju Çolak, 1987-91 yılları arasında Galatasaray'la bütünleşmiş, Avrupa'da altın ayakkabı almıştı.

Tanju Çolak, Galatasaray'da sözleşmede yaşadığı anlaşmazlıkların ardından ezeli rakip Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'deki yıldızlar karmasına eklenen Tanju hiçbir zaman Galatasaray günlerine dönemedi ama rekabette yeri hep farklı oldu.

Elvir Baliç, bu rekabette büyük konuşanlardan...

Elvir Baliç, bu rekabette büyük konuşanlardan...

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye oradan Real Madrid'e... Fenerbahçe ile o kadar bütünleşmişti ki Baliç'i alırken sözleşmeye Fenerbahçe ile Real Madrid hazırlık maçı maddesi onun sayesinde koydurulmuştu. Baliç de 'Kefen giyerim Galatasaray forması giymem' demiş bulundu. Ama Galatasaray forması giydi. Soranlara da 'O zamanlar kefenin anlamını bilmiyordum' dedi.

Manchester'ı Old Trafford'ta yıkan golü attığında üzerinde Fenerbahçe forması vardı.

Manchester'ı Old Trafford'ta yıkan golü attığında üzerinde Fenerbahçe forması vardı.

Ama Elvir Boliç, Türkiye'ye 1992 yılında Kızıl Yıldız'dan Galatasaray'a transfer olarak gelmişti. Galatasaray'da gözden düştüğünde yolu Gaziantepspor'a düştü. Oradan yaptığı sıçrama ile Fenerbahçe'nin büyük golcüsü oldu. iki takımın formasıyla da bu tarihi derbide oynadı.

Haim Revivo, "Efsane Geri Döndü" sezonunda Fenerbahçe formasıyla sezona damga vurmuştu.

Haim Revivo, "Efsane Geri Döndü" sezonunda Fenerbahçe formasıyla sezona damga vurmuştu.

Onu Türkiye'de başka bir formayla değil herhangi bir ülkede izleyemeyecek gibiydik. Ama profesyonel yaşam bu, olmaz denen olur. Bir gün Revivo'nun Galatasaray bayrağına sarılırken verdiği pozlarla uyandık. Fenerbahçe, taraftarlarına Fenerium'da Revivo forması getirene yeni forma kampanyası yapıt. Haim Revivo o günden sonra Fenerbahçeliler içni Hain Revivo oldu.

Colin Kazım-Richards... Öyle bir kariyer ki tek nefeste göz ucuyla bile bakılamıyor.

Colin Kazım-Richards... Öyle bir kariyer ki tek nefeste göz ucuyla bile bakılamıyor.

KKTC, Türkiye, İngiltere, Brezilya, Meksika, Hollanda, İskoçya, Fransa... Bu mekik dokunulan ülkeler arasında bir de Galatasaray ve Fenerbahçe formasıyla bu derbiyi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıklarının Galatasaray'da belki yarısını yapamadı ama onu unutmak da kolay olmadı.

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Hala hangi takımlı olduğuna karar veremedik.

Hala hangi takımlı olduğuna karar veremedik.

Emre Belözoğlu küçük bir çocuk olarak geldiği Galatasaray'da büyük başarılara imza attı. Yurt dışına gitti. Döndüğünde ise üzerinde Fenerbahçe'nin çubuklusu vardı. Fenerbahçe'de sportif direktörlük, teknik direktörlük, takım kaptanlığı yaptı. Çocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu söylüyor, aksi yönde açıklamaları olmasına rağmen. Ama hangi formayı giyerse giysin o forma için maksimum performansla sahadaydı.

Fatih Akyel'i Mario Jardel'e attığı şutun gol olmasıyla hatırlıyoruz.

Fatih Akyel'i Mario Jardel'e attığı şutun gol olmasıyla hatırlıyoruz.

Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa serüveninde önemli isimlerden biriydi. Türk basınında Bask kimliği olmayanın oynamadığı Bilbao'ya transfer olacağı yazılmışsa da Real Mallorca'ya transfer oldu. Dönüş durağı ise Fenerbahçe'ydi. Hem de zor bir sezonda. Galatasaray'daki kadar iz bırakamadı.

Caner Erkin, iki takımın yanı sıra Beşiktaş'la da bu derbilerde oynadı.

Caner Erkin, iki takımın yanı sıra Beşiktaş'la da bu derbilerde oynadı.

Galatasaray'a çok genç yaşta gitmişti, CSKA'dan temelli olarak döndüğü yer Fenerbahçe oldu. Arada bir de Beşiktaş kariyeri yaptı. İki takımda da forma giyerek bu derbileri oynadı.

"Sergen attı şampiyonluk geldi" ile veda etti belki ama o hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla da oynadı.

"Sergen attı şampiyonluk geldi" ile veda etti belki ama o hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla da oynadı.

İki takım değil dört büyüklerle de her türlü derbide forma giydi, bu rekabete adını yazdırdı. O Beşiktaşlı Sergen olarak veda etti bir de teknik direktör olarak şampiyonluk kazandı ama iki takımda da unutulmaz performanslara imza attı.

Her takımda iz bıraktı, biri hariç...

Her takımda iz bıraktı, biri hariç...

Burak Yılmaz, Anadolu takımlarından Çin'e, Fransa'ya kadar hangi takımın formasını giydiyse iz bıraktı. Ancak Fenerbahçe kariyeri oldukça kötü geçti. Yine de hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formasıyla bu derbinin havasını soludu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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