Yapay Zekaya Derbinin Skorunu Sorduk: Galibi Ufak Detaylar Belirleyecek
Yapay Zekaya Derbinin Skorunu Sorduk: Galibi Ufak Detaylar Belirleyecek
Yarın Türkiye yine derbiye kilitlenecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir maça çıkıyor. İki takım da şu dakikaya kadar hazırlıklarını sürdürdü ve maç saatini bekliyor. Yorumcular, gazeteciler de kendilerince yaptıkları analizlerle maçı yorumladı. Biz de derbi klasiğimiz olarak doğru tahmin yüzdesi hiç de fena olmayan yapay zekaya maçı sorduk.
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Yarın RAMS Park Arena'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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İki takım da artıları ve eksileriyle bu maça hazır artık!
Yapay zekaya sorduğumuzda ise maça dair öne çıkanları derleyerek bir skor tahmininde bulundu:
Skor tahminine gelince yapay zeka ev sahibi avantajını bir adım öne çıkardı:
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Golü atacak isimlerde ise hücum oyuncuları üzerinden bir tahmin geldi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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