onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Türk Futbol Tarihinin En Pahalı Derbisi Olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Türk Futbol Tarihinin En Pahalı Derbisi Olacak!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.02.2025 - 15:56

Ezeli rekabetin bambaşka bir boyuta ulaştığı Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşma, başlamadan tarihe geçmiş durumda. Birbirinden önemli oyuncuların üç puan için mücadele edeceği doksan dakika, mali bakımdan en değerli maç olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla birbirine rakip oluyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla birbirine rakip oluyor

Avrupa futbolundaki transfer pazarında günden güne artan futbolcu maliyetleri Türk takımlarını da derinden etkiledi. Hem oyuncu maaşları hem de ödenen bonservis bedellerinde ciddi artış yaşandı. Tabi bu durumu en net gördüğümüz kulüpler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Dünyaca tanınan isimleri renklerine bağlayan ezeli rakipler, kendileri adına da tarihin en pahalı kadrolarını kurdu.

Rekor kırılabilir

Rekor kırılabilir

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kadro değeri açısından bakıldığında 272.23 milyon euro ile ligin en pahalı takımı konumundayken Fenerbahçe de bu alanda 242 milyon euro ile ikinci sırada. İki takımın toplamda 519.23 milyon euroluk değeri aynı zamanda bir rekorun da habercisi. Eylül 2024’teki derbide ilk 11’lerin toplam değeri 322 milyon euroyu bulmuştu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise bu tutar 276 milyon euro olarak kaydedilmişti.

En pahalı dört futbolcunun ikisi Galatasaray'dan ikisi Fenerbahçe'den

En pahalı dört futbolcunun ikisi Galatasaray'dan ikisi Fenerbahçe'den

75 milyon euroluk piyasa değeriyle Türkiye'nin en pahalı futbolcusu konumunda bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen, maçın da en pahalısı. 25 yaşındaki golcüyü takip eden ise yine sarı-kırmızılılardan 23 milyon euroyla Gabriel Sara. Fenerbahçe'nin en değerli isimlerine bakıldığında ise listenin ilk sırasını 22’şer milyon euroyla Amrabat ve En-Nesyri alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın