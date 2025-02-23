Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Türk Futbol Tarihinin En Pahalı Derbisi Olacak!
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Türk Futbol Tarihinin En Pahalı Derbisi Olacak!
Ezeli rekabetin bambaşka bir boyuta ulaştığı Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşma, başlamadan tarihe geçmiş durumda. Birbirinden önemli oyuncuların üç puan için mücadele edeceği doksan dakika, mali bakımdan en değerli maç olacak.
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Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla birbirine rakip oluyor
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En pahalı dört futbolcunun ikisi Galatasaray'dan ikisi Fenerbahçe'den
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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