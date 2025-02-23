Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Türk Futbol Tarihinin En Pahalı Derbisi Olacak!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kadro değeri açısından bakıldığında 272.23 milyon euro ile ligin en pahalı takımı konumundayken Fenerbahçe de bu alanda 242 milyon euro ile ikinci sırada. İki takımın toplamda 519.23 milyon euroluk değeri aynı zamanda bir rekorun da habercisi. Eylül 2024’teki derbide ilk 11’lerin toplam değeri 322 milyon euroyu bulmuştu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise bu tutar 276 milyon euro olarak kaydedilmişti.