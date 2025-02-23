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Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Bu Kez Yüzmede Kupa Savaşı Çıktı: Kupa El Değiştirdi

Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Bu Kez Yüzmede Kupa Savaşı Çıktı: Kupa El Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 18:53

Galatasaray ve Fenerbahçe, kuruldukları günden bugüne hep ezeli rakipler oldular. İki takım hangi branşta karşı karşıya gelirse gelsin bu müsabakalar ilgiyle takip edildi. Voleybol, basketbol, su topu, atletizm, yüzme... Her branşta iki takım da kıyasıya bir rekabet içindeler. Yüzmede gelen bir kupa değişikliği haberi ise şok etkisi yarattı. 

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Milliyet gazetesinde Mustafa Anıklı imzalı haber yüzmede ve kamuoyunda büyük şok etkisi yarattı.

Milliyet gazetesinde Mustafa Anıklı imzalı haber yüzmede ve kamuoyunda büyük şok etkisi yarattı.

İddiaya göre daha önce Galatasaray'ın kazandığı bilinen kupa el değiştirdi ve yeni sahibi Fenerbahçe oldu. Bunun sebebi ise yapılan bir usulsüzlük. Lisanslarda yaşanan bu durum sebebiyle kupa ilginç bir şekilde el değiştirmiş görünüyor.

Olayın gelişimi de gazetede detaylarıyla anlatıldı.

Olayın gelişimi de gazetede detaylarıyla anlatıldı.

4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları talimatında, yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların yarışlara katılabileceği ifade edilmişti. Ancak Galatasaray adına bu organizasyona katılan Doğa Çelik'in lisansının 30 Eylül 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, 7 Ekim 2024’teki itirazında, Doğa Çelik’in diskalifiye edilerek Galatasaray’a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.

Federasyonun kararını verdiği ve bu karar sonrasında Fenerbahçe'nin kupanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

Federasyonun kararını verdiği ve bu karar sonrasında Fenerbahçe'nin kupanın sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yüzme Federasyonu’nun yaptığı incelemeye göre, Doğa Çelik’in son iki yıl içinde 17 farklı yarışta yer aldığı tespit edildi. Çelik’in 100 metre serbest bireysel yarışında bronz madalya kazandığı öğrenildi. Ancak, diskalifiyeler nedeniyle Galatasaray'ın 264.5 puanla açık yaş erkekler kategorisinde kazandığı şampiyonlukta, 60 puanının silindiği belirtildi. Sonrasında Fenerbahçe’ye 10 puan eklenerek, 243 puanla ikinci sırada tamamladığı şampiyonada, Fenerbahçe’nin puanı 253’e yükseldi. Galatasaray’ın ise puanı 204.5’e düştü.

Son karar merci tahkim olacak. Tahkim Kurulu’nun vereceği, buradan çıkacak bir sonuç sonrasında kupanın Fenerbahçe’ye gideceği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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