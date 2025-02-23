Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Bu Kez Yüzmede Kupa Savaşı Çıktı: Kupa El Değiştirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe, kuruldukları günden bugüne hep ezeli rakipler oldular. İki takım hangi branşta karşı karşıya gelirse gelsin bu müsabakalar ilgiyle takip edildi. Voleybol, basketbol, su topu, atletizm, yüzme... Her branşta iki takım da kıyasıya bir rekabet içindeler. Yüzmede gelen bir kupa değişikliği haberi ise şok etkisi yarattı.

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