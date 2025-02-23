Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Bu Kez Yüzmede Kupa Savaşı Çıktı: Kupa El Değiştirdi
Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Bu Kez Yüzmede Kupa Savaşı Çıktı: Kupa El Değiştirdi
Galatasaray ve Fenerbahçe, kuruldukları günden bugüne hep ezeli rakipler oldular. İki takım hangi branşta karşı karşıya gelirse gelsin bu müsabakalar ilgiyle takip edildi. Voleybol, basketbol, su topu, atletizm, yüzme... Her branşta iki takım da kıyasıya bir rekabet içindeler. Yüzmede gelen bir kupa değişikliği haberi ise şok etkisi yarattı.
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Milliyet gazetesinde Mustafa Anıklı imzalı haber yüzmede ve kamuoyunda büyük şok etkisi yarattı.
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Olayın gelişimi de gazetede detaylarıyla anlatıldı.
Federasyonun kararını verdiği ve bu karar sonrasında Fenerbahçe'nin kupanın sahibi olduğu ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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