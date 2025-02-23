Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Pazartesi akşamı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tarihe bir yaprak daha ekleyeceğiz. Bu maç belki şampiyonluk yolunda büyük bir kırılmaya yol açacak. Yüz yılı aşkın mazisi olan bu derbiye ne kadar hakim olduğunuzu düşündünüz mü? Sizin için mini bir derbi Quiz'i hazırladık.