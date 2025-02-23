Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Pazartesi akşamı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tarihe bir yaprak daha ekleyeceğiz. Bu maç belki şampiyonluk yolunda büyük bir kırılmaya yol açacak. Yüz yılı aşkın mazisi olan bu derbiye ne kadar hakim olduğunuzu düşündünüz mü? Sizin için mini bir derbi Quiz'i hazırladık.
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Galatasaray, 1905'te Fenerbahçe, 1907'de kuruldu. Peki iki takım ilk hangi tarihte karşılaştı?
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Peki bu ilk derbi hangi skorla tamamlandı?
Derbi tarihi için erken denebilecek yıllarda Galatasaray tarihinin en farklı derbi zaferinde skor kaç kaç olmuştu?
Peki Fenerbahçe'nin en farklı derbi galibiyeti hangi skorla oldu?
1973 yılında Cumhuriyet'in 50.Yılı münasebetiyle oynanan 50.Yıl Kupası'nın skoru ne oldu?
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Bu tarihi derbide en çok maça çıkan isim 56 kez bu onura erişti. Bu isim kimdi?
Tarihi derbide en çok gol sevinci yaşayan isim kimdi?
Derbi tarihinde en gollü maçın skoru kaç kaçtı?
Derbinin 130 kezle en çok oynandığı stat hangisidir?
Derbinin seyirci rekoru kırılan maçında kaç seyirci tribündeydi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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