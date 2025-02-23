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Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 20:57

Pazartesi akşamı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tarihe bir yaprak daha ekleyeceğiz. Bu maç belki şampiyonluk yolunda büyük bir kırılmaya yol açacak. Yüz yılı aşkın mazisi olan bu derbiye ne kadar hakim olduğunuzu düşündünüz mü? Sizin için mini bir derbi Quiz'i hazırladık.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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