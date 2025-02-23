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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Wanda Nara'yı İstanbul'a Davet Ettikleri İddiasını Yanıtladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Wanda Nara'yı İstanbul'a Davet Ettikleri İddiasını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 19:47

Yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yine gündemin ana maddesi olacak. Maça iki takım da hem sahada, hem saha dışında olabildiğince güçlü hazırlandı.Ancak bu süreçte gerilimi artıracak haberler de basına servis edildi. Galatasaray taraftar hesaplarından Fenerbahçe'nin Wanda Nara ve L-Gante'yi maça davet ettiği iddia edildi. Konuya dair Fenerbahçe cephesinden açıklama gelmemişti. Ancak Acun Ilıcalı bugün son noktayı koydu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın akşam bütün Türkiye'yi yine kendisine kilitleyecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın akşam bütün Türkiye'yi yine kendisine kilitleyecek.

Bir asrı aşan rekabette yarın yeni bir sayfa daha tarihteki yerini alacak. İki takım da artık maç saatini bekliyor. İki takımın da lig yarışı sebebiyle bir nebze gergin olduğu maç için sosyal medyada da gerilimi artırıcı iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialardan en ilginci şüphesiz Fenerbahçe'nin hatta Acun Ilıcalı'nın derbideki loca haklarını kullandıracakları kişilerle ilgiliydi.

Bu iddialardan en ilginci şüphesiz Fenerbahçe'nin hatta Acun Ilıcalı'nın derbideki loca haklarını kullandıracakları kişilerle ilgiliydi.

Galatasaray taraftar hesaplarından yayılan iddiaya göre Fenerbahçe locadaki haklarını İstanbul'a davet ettikleri Wanda Nara ve L-Gante'ye kullandıracaktı.

Wanda Nara'nın bugün başka bir organizasyon adına İstanbul'a geldiği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Wanda Nara'nın bugün başka bir organizasyon adına İstanbul'a geldiği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, X hesabından 'Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır.

Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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