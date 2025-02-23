Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Wanda Nara'yı İstanbul'a Davet Ettikleri İddiasını Yanıtladı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Wanda Nara'yı İstanbul'a Davet Ettikleri İddiasını Yanıtladı
Yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yine gündemin ana maddesi olacak. Maça iki takım da hem sahada, hem saha dışında olabildiğince güçlü hazırlandı.Ancak bu süreçte gerilimi artıracak haberler de basına servis edildi. Galatasaray taraftar hesaplarından Fenerbahçe'nin Wanda Nara ve L-Gante'yi maça davet ettiği iddia edildi. Konuya dair Fenerbahçe cephesinden açıklama gelmemişti. Ancak Acun Ilıcalı bugün son noktayı koydu.
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın akşam bütün Türkiye'yi yine kendisine kilitleyecek.
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Bu iddialardan en ilginci şüphesiz Fenerbahçe'nin hatta Acun Ilıcalı'nın derbideki loca haklarını kullandıracakları kişilerle ilgiliydi.
Wanda Nara'nın bugün başka bir organizasyon adına İstanbul'a geldiği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı da konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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