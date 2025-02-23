Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Wanda Nara'yı İstanbul'a Davet Ettikleri İddiasını Yanıtladı

Yarın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yine gündemin ana maddesi olacak. Maça iki takım da hem sahada, hem saha dışında olabildiğince güçlü hazırlandı.Ancak bu süreçte gerilimi artıracak haberler de basına servis edildi. Galatasaray taraftar hesaplarından Fenerbahçe'nin Wanda Nara ve L-Gante'yi maça davet ettiği iddia edildi. Konuya dair Fenerbahçe cephesinden açıklama gelmemişti. Ancak Acun Ilıcalı bugün son noktayı koydu.