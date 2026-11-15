Reflekslerini Konuştur Bukalemunu Büyüt!

Bukalemun Büyüyor: Avını Yakala ve Güçlen! 🦎🐛

Aç bir bukalemunun dünyasına girmeye hazır mısın? Reflekslerini konuşturacağın bu eğlenceli ve aksiyon dolu macerada, uçan böcekleri yakalamak için dilini doğru zamanda fırlatman gerekiyor!

Her yakaladığın lezzetli böcekle puanları topla ve bukalemununu aşama aşama büyüt. Ancak dikkatli ol; 10 tane büyük böceğin kaçmasına izin verirsen ya da tehlikeli eşek arılarına dil uzatırsan canların birer birer tükenir. Ekranda beliren mıknatıs ve yavaşlatma gibi özel güçleri kap, hem avını kolaylaştır hem de rekor skora ulaş!

Bakalım reflekslerini yarıştırıp bukalemununu en büyük boyuta ulaştırabilecek misin?

Dilini hazırla, nişanını al ve büyük av başlasın! 🚀