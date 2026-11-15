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Reflekslerini Konuştur Bukalemunu Büyüt!

Reflekslerini Konuştur Bukalemunu Büyüt!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2026 - 10:03
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Bukalemun Büyüyor: Avını Yakala ve Güçlen! 🦎🐛

Aç bir bukalemunun dünyasına girmeye hazır mısın? Reflekslerini konuşturacağın bu eğlenceli ve aksiyon dolu macerada, uçan böcekleri yakalamak için dilini doğru zamanda fırlatman gerekiyor!

Her yakaladığın lezzetli böcekle puanları topla ve bukalemununu aşama aşama büyüt. Ancak dikkatli ol; 10 tane büyük böceğin kaçmasına izin verirsen ya da tehlikeli eşek arılarına dil uzatırsan canların birer birer tükenir. Ekranda beliren mıknatıs ve yavaşlatma gibi özel güçleri kap, hem avını kolaylaştır hem de rekor skora ulaş!

Bakalım reflekslerini yarıştırıp bukalemununu en büyük boyuta ulaştırabilecek misin?

Dilini hazırla, nişanını al ve büyük av başlasın! 🚀

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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