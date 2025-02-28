onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Gerard Pique, 0-0 Biten Maçlar İçin Öneride Bulundu

Gerard Pique, 0-0 Biten Maçlar İçin Öneride Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 23:02

Futbolun meyvesi goldür. Tüm insanlar bir maçın başına gol izlemek için oturur. Gol izlemek için statları doldurur. Ama 90 dakika bittiğinde bir bakmışsınız bırakın golü pozisyon bile izleyememişsiniz. Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi haftalardır konuşulan bir maçın böyle bitmesi ise ekstra üzüntü kaynağı oluyor. Katalan futbolcu Gerard Pique bu maçların önüne geçecek önemli bir öneride bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerard Pique de eski bir futbolcu olarak golsüzlüğe çözüm arıyor.

Gerard Pique de eski bir futbolcu olarak golsüzlüğe çözüm arıyor.

Futbolcuyken takımının gol yememesi uğruna ter döken Pİque de en az biz kadar golsüzlükten şikayetçi. Pique 0-0 biten maçlara adeta savaş açtı ve devrim yaratacak bir öneride bulundu.

Pique'nin felsefesine göre gol yoksa puan da yok.

Pique'nin felsefesine göre gol yoksa puan da yok.

Pique golsüz maçları eleştirerek, 'Bir futbol stadyumuna gidip 100, 200 ya da 300 euro harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.' dedi.

Pique'nin çözüm önerisi oldukça basit.

Pique'nin çözüm önerisi oldukça basit.

Pique yaptığı açıklamada 'Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlar 70. dakikadan itibaren açılmaya başlar.' dedi.

Sizce Pique haklı mı? Ya da 0-0 bitecek maçlar için sizin öneriniz ne olurdu?

Sizce Pique haklı mı? Ya da 0-0 bitecek maçlar için sizin öneriniz ne olurdu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın