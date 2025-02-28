Gerard Pique, 0-0 Biten Maçlar İçin Öneride Bulundu

Futbolun meyvesi goldür. Tüm insanlar bir maçın başına gol izlemek için oturur. Gol izlemek için statları doldurur. Ama 90 dakika bittiğinde bir bakmışsınız bırakın golü pozisyon bile izleyememişsiniz. Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi haftalardır konuşulan bir maçın böyle bitmesi ise ekstra üzüntü kaynağı oluyor. Katalan futbolcu Gerard Pique bu maçların önüne geçecek önemli bir öneride bulundu.