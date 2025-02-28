Gerard Pique, 0-0 Biten Maçlar İçin Öneride Bulundu
Gerard Pique, 0-0 Biten Maçlar İçin Öneride Bulundu
Futbolun meyvesi goldür. Tüm insanlar bir maçın başına gol izlemek için oturur. Gol izlemek için statları doldurur. Ama 90 dakika bittiğinde bir bakmışsınız bırakın golü pozisyon bile izleyememişsiniz. Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi haftalardır konuşulan bir maçın böyle bitmesi ise ekstra üzüntü kaynağı oluyor. Katalan futbolcu Gerard Pique bu maçların önüne geçecek önemli bir öneride bulundu.
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Gerard Pique de eski bir futbolcu olarak golsüzlüğe çözüm arıyor.
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Pique'nin felsefesine göre gol yoksa puan da yok.
Pique'nin çözüm önerisi oldukça basit.
Sizce Pique haklı mı? Ya da 0-0 bitecek maçlar için sizin öneriniz ne olurdu?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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