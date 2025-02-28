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Fenerbahçe, Sosyal Medyada "Seninleyiz Mourinho" Paylaşımı Yaptı

Fenerbahçe, Sosyal Medyada "Seninleyiz Mourinho" Paylaşımı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 00:02

Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun dört maçlık cezasını ikiye düşürdü. Mourinho'nun cezasının düşmesinin ardından Fenerbahçe'den yeni bir paylaşım geldi. 'Seninleyiz Mourinho' başlıklı videoda bol mesaj vardı. Mourinho'nun sözleriyle rakiplere videoyla bol bol mesaj verildi. İşte o video ve detaylar...

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Mourinho'nun dört maçlık cezasında indirime gidildi.

Mourinho'nun dört maçlık cezasında indirime gidildi.

Tahkim Kurulu iki ayrı maddeden ikişer maç ceza verilen Portekizliye birer maç ceza vererek cezasını yarı yarıya düşürdü.

Videoda Mourinho'nun sözlerine yer verildi.

Videoda Mourinho'nun sözlerine yer verildi.

'Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim' sözlerinin yanı sıra 'Biz temiziz' sözleri de videoda yer aldı.

Fenerbahçe'nin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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