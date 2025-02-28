Fenerbahçe, Sosyal Medyada "Seninleyiz Mourinho" Paylaşımı Yaptı
Fenerbahçe, Sosyal Medyada "Seninleyiz Mourinho" Paylaşımı Yaptı
Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun dört maçlık cezasını ikiye düşürdü. Mourinho'nun cezasının düşmesinin ardından Fenerbahçe'den yeni bir paylaşım geldi. 'Seninleyiz Mourinho' başlıklı videoda bol mesaj vardı. Mourinho'nun sözleriyle rakiplere videoyla bol bol mesaj verildi. İşte o video ve detaylar...
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Mourinho'nun dört maçlık cezasında indirime gidildi.
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Videoda Mourinho'nun sözlerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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