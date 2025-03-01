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Okan Buruk'tan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Mourinho Pişmanlığı

Okan Buruk'tan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Mourinho Pişmanlığı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 17:56

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sona erse de tartışmaları devam ediyor. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları cezalarla sonuçlandı. Ancak iki hoca tarafından da açıklamalar sürüyor. Okan Buruk'un yakın çevresine Mourinho'nun elini sıkmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası tartışmalar bir türlü dinmiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası tartışmalar bir türlü dinmiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitse de kavgası devam ediyor. Mourinho ve Okan Buruk açıklamaları sonrası ceza aldılar. Ancak iki hoca cephesinden de maça dair yakın çevrelerine yakınmaları sürüyor.

Sabah Spor'un iddiasına göre Okan Buruk, Mourinho pişmanlığı yaşıyor.

Sabah Spor'un iddiasına göre Okan Buruk, Mourinho pişmanlığı yaşıyor.

Okan Buruk, iddiaya göre maçtan önce Mourinho'nun yanına giderek elini sıktığı için pişman olduğunu söyledi. Buruk'un 'Keşke elini sıkmasaydım' dediği öğrenildi.

İki hoca da maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza almıştı.

İki hoca da maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza almıştı.

Jose Mourinho, bu sözlerinden ardından 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı. Mourinho'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça düşürülürken, Buruk'un cezası onandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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