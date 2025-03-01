Okan Buruk'tan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Mourinho Pişmanlığı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sona erse de tartışmaları devam ediyor. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları cezalarla sonuçlandı. Ancak iki hoca tarafından da açıklamalar sürüyor. Okan Buruk'un yakın çevresine Mourinho'nun elini sıkmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi.