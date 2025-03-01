Okan Buruk'tan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Mourinho Pişmanlığı
Okan Buruk'tan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Mourinho Pişmanlığı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sona erse de tartışmaları devam ediyor. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları cezalarla sonuçlandı. Ancak iki hoca tarafından da açıklamalar sürüyor. Okan Buruk'un yakın çevresine Mourinho'nun elini sıkmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası tartışmalar bir türlü dinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah Spor'un iddiasına göre Okan Buruk, Mourinho pişmanlığı yaşıyor.
İki hoca da maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın