onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
IFAB Duyurdu: Ofsayt Kuralı Tamamen Değişiyor

IFAB Duyurdu: Ofsayt Kuralı Tamamen Değişiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 19:26

Futbolda en çok değişen uygulama şüphesiz ki ofsayt kuralına dair. Ofsaytta kişisel futbol izleme tarihinizde bile kaç defa kural değişti bir düşünün. IFAB ve FIFA bu kez yine sınırları zorlayan bir karara hazırlanıyor. Ofsayt kararı kökten değişiyor. Bu yaz ilk denemesi yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sık sık değişen ofsayt kuralı için FIFA ve IFAB yeniden değişim kararı aldı.

Sık sık değişen ofsayt kuralı için FIFA ve IFAB yeniden değişim kararı aldı.

Sık sık değişen ofsayt kuralında bu kez birçok kişinin önerdiği kural geldi. Arsene Wenger'in de önemli uyarılarından biri olan sistemde ofsayt kuralı tamamen değişiyor. 

Ofsayt kararı için hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun tamamen önünde olması gerekecek.

Ofsayt tartışmalarının önüne geçmesi beklenen sistem de daha gelmeden eleştirilmeye başlandı.

Ofsayt tartışmalarının önüne geçmesi beklenen sistem de daha gelmeden eleştirilmeye başlandı.

Diğer üç temel konuda daha değişim yaşandı.

Diğer üç temel konuda daha değişim yaşandı.

Futbolun kural koyucu organı IFAB’ın aldığı yeni kararlara göre:

  • Kaleciler, topu ellerinde 8 saniyeden uzun süre tutarsa, rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

  • Hakemlerin VAR incelemesi sonrası yaptığı konuşmalar anons edilerek kamuoyuna açıklanabilecek.

  • Sahada yalnızca takım kaptanları hakemle diyaloğa girebilecek, diğer oyuncuların itirazları sınırlandırılacak.

 14 Haziran'da düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu kurarlar ilk kez uygulanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın