IFAB Duyurdu: Ofsayt Kuralı Tamamen Değişiyor

Futbolda en çok değişen uygulama şüphesiz ki ofsayt kuralına dair. Ofsaytta kişisel futbol izleme tarihinizde bile kaç defa kural değişti bir düşünün. IFAB ve FIFA bu kez yine sınırları zorlayan bir karara hazırlanıyor. Ofsayt kararı kökten değişiyor. Bu yaz ilk denemesi yapılacak.