IFAB Duyurdu: Ofsayt Kuralı Tamamen Değişiyor
IFAB Duyurdu: Ofsayt Kuralı Tamamen Değişiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık değişen ofsayt kuralı için FIFA ve IFAB yeniden değişim kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ofsayt tartışmalarının önüne geçmesi beklenen sistem de daha gelmeden eleştirilmeye başlandı.
Diğer üç temel konuda daha değişim yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın