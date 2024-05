Sen Ne Kadar Kıskançsın?

Kıskançlık oyununun orta sahalarında oynuyorsun gibi görünüyor. Partnerinle ilgili bazı durumlar seni biraz endişeye sürüklüyor ve bu duygularını zaman zaman dile getiriyorsun. Ancak unutma, ilişkilerde kıskançlık dozu önemli. Ne çok az, ne çok fazla olmalı. Hani derler ya, her şeyin fazlası zarar diye. Bu durumda da işler aynı şekilde işliyor.Duygularını ifade etmek elbette önemli, ancak bunu yaparken partnerini de düşünmeyi ihmal etme. Çünkü ilişkiler karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulu. Kıskançlık duygularını ifade ederken, partnerinin de hislerine saygı göstermeli ve onu anlamaya çalışmalısın.İlişkide sınırların belirlenmesi ve güvenin pekiştirilmesi de bir o kadar önemli. Her iki tarafın da rahat hissettiği, güvende olduğu ve birbirine saygı gösterdiği bir ilişki, sağlıklı ve uzun süreli olabilir. Bu yüzden, kıskançlık duygularını kontrol altına almak ve ilişkideki güveni pekiştirmek için biraz daha çaba sarf etmelisin. Unutma, her ilişki emek ister ve bu emeği vermek de her iki tarafın görevi.