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Sen Ne Kadar Kıskançsın?

Sen Ne Kadar Kıskançsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 15:01

Güven, ilişkilerin temel taşlarından biri olsa da kıskançlık duygusu her ilişkide zaman zaman karşımıza çıkabilir. Hadi başlayalım ve kıskançlık duygularının perde arkasını keşfedelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Partnerinizin sosyal medya hesaplarını ne sıklıkla kontrol edersiniz?

4. Partneriniz, arkadaşlarıyla dışarıya çıktığında sizin için ne ifade ediyor?

5. Partneriniz, eski bir ilişkisinden bahsettiğinde sizin tepkiniz ne olur?

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6. Partneriniz, karşı cinsle samimi bir şekilde konuştuğunda sizin hisleriniz ne olur?

7. Bir arkadaşınızın başka bir arkadaşla yakınlaştığını gördüğünüzde ne hissedersiniz?

8. Partnerinizin geçmiş ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?

9. Partnerinizin sizden daha fazla arkadaşı olduğunda ne hissedersiniz?

10. İş yerinde başka bir çalışanla partnerinizin samimi olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız?

10. İş yerinde başka bir çalışanla partnerinizin samimi olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız?
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Senin kıskançlık düzeyin oldukça düşük!

Kıskançlıkla aran hiç de fena sayılmaz, hatta kıskançlık düzeyin oldukça düşük. İlişkilerde en çok değer verdiğin şeylerin başında güven ve özgürlük geliyor. Partnerine olan güvenin, adeta sağlam bir kale gibi sarsılmaz ve bu durum, ilişkinin temel taşlarından biri. Ayrıca, özgürlüğüne düşkünsün ve bu özgürlüğünü ilişkilerinde de görmek istiyorsun. Sağlıklı ilişki dinamiklerine verdiğin önem, senin bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor. Kısacası, senin için ilişkilerde en önemli şey, karşılıklı güven ve özgürlük üzerine kurulu sağlam bir temel. Bu da senin ilişkilerinde ne kadar olgun ve anlayışlı bir partner olduğunu ortaya koyuyor.

Ortalama bir kıskançlık düzeyine sahipsin!

Kıskançlık duygusuyla aran oldukça ılımlı, hani diyebiliriz ki tam bir 'ortalama' seviyede. Bu durum, zaman zaman ufak tefek endişelerin yüzünü göstermesine neden olabilir. Ancak sen bu duyguları genellikle başarılı bir şekilde yönetmeyi biliyorsun. İşin sırrı burada saklı belki de; kontrol mekanizmanı iyi kullanmak.İlişkilerin kıymetli dünyasında, senin için en önemli iki kavram ise güven ve iletişim. Bu iki unsuru bir ilişkinin temel taşları olarak görüyorsun. Güven, senin için ilişkinin sağlam zemini, iletişim ise bu zeminin üzerine kurulan köprü. Bu köprü sayesinde, duygularını, düşüncelerini ve endişelerini rahatlıkla ifade edebiliyorsun. İlişkinin bu iki önemli unsuru sayesinde, kıskançlık duygusuyla olan dengeli ilişkini sürdürebiliyorsun.

Kıskançlık düzeyin orta seviyede!

Kıskançlık oyununun orta sahalarında oynuyorsun gibi görünüyor. Partnerinle ilgili bazı durumlar seni biraz endişeye sürüklüyor ve bu duygularını zaman zaman dile getiriyorsun. Ancak unutma, ilişkilerde kıskançlık dozu önemli. Ne çok az, ne çok fazla olmalı. Hani derler ya, her şeyin fazlası zarar diye. Bu durumda da işler aynı şekilde işliyor.Duygularını ifade etmek elbette önemli, ancak bunu yaparken partnerini de düşünmeyi ihmal etme. Çünkü ilişkiler karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulu. Kıskançlık duygularını ifade ederken, partnerinin de hislerine saygı göstermeli ve onu anlamaya çalışmalısın.İlişkide sınırların belirlenmesi ve güvenin pekiştirilmesi de bir o kadar önemli. Her iki tarafın da rahat hissettiği, güvende olduğu ve birbirine saygı gösterdiği bir ilişki, sağlıklı ve uzun süreli olabilir. Bu yüzden, kıskançlık duygularını kontrol altına almak ve ilişkideki güveni pekiştirmek için biraz daha çaba sarf etmelisin. Unutma, her ilişki emek ister ve bu emeği vermek de her iki tarafın görevi.

Senin kıskançlık düzeyin oldukça yüksek!

Kıskançlık duygusu, seninle adeta bütünleşmiş durumda. Partnerine dair sürekli bir endişe hali içinde bulunuyorsun ve bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelliyor olabilir. Bu duygu yumağı, seni ve ilişkini olumsuz yönde etkiliyor. Partnerinle olan ilişkinde, güvenin sağlanması ve açık iletişim kurabilmen, bu durumu aşman için oldukça önemli. İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, bu iki unsuru hayatına dahil etmekte fayda var. Kıskançlık duygusuyla başa çıkmak, zorlu bir süreç olabilir ancak unutma ki, her zorluğun üstesinden gelmek seni daha da güçlendirir. İlişkini sağlıklı bir zemine taşıyabilmek için, bu duygularınla yüzleşmeye ve onları kontrol altına almaya hazır olmalısın.

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