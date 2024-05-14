Sen Ne Kadar Kıskançsın?
Sen Ne Kadar Kıskançsın?
Güven, ilişkilerin temel taşlarından biri olsa da kıskançlık duygusu her ilişkide zaman zaman karşımıza çıkabilir. Hadi başlayalım ve kıskançlık duygularının perde arkasını keşfedelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Partnerinizin sosyal medya hesaplarını ne sıklıkla kontrol edersiniz?
4. Partneriniz, arkadaşlarıyla dışarıya çıktığında sizin için ne ifade ediyor?
5. Partneriniz, eski bir ilişkisinden bahsettiğinde sizin tepkiniz ne olur?
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6. Partneriniz, karşı cinsle samimi bir şekilde konuştuğunda sizin hisleriniz ne olur?
7. Bir arkadaşınızın başka bir arkadaşla yakınlaştığını gördüğünüzde ne hissedersiniz?
8. Partnerinizin geçmiş ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?
9. Partnerinizin sizden daha fazla arkadaşı olduğunda ne hissedersiniz?
10. İş yerinde başka bir çalışanla partnerinizin samimi olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız?
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Senin kıskançlık düzeyin oldukça düşük!
Ortalama bir kıskançlık düzeyine sahipsin!
Kıskançlık düzeyin orta seviyede!
Senin kıskançlık düzeyin oldukça yüksek!
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