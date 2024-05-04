Aşkın Sırlarını Çözün: Neden Sevgilin Olmuyor?
Aşkın Sırlarını Çözün: Neden Sevgilin Olmuyor?
İlişkiler bazen karmaşık olabilir ve neden sevgiliniz olmadığını anlamak zor olabilir. Ancak, içsel dinamiklerinizi keşfederek ve ilişkilerdeki davranışlarınızı anlayarak, potansiyel engelleri aşabilir ve mutlu bir ilişki için hazırlık yapabilirsiniz. Şimdi 'Neden Sevgilin Olmuyor?' testiyle bu yolculuğa çıkın ve ilişkilerdeki gizli sırları keşfedin!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birlikte olduğunuz kişilerle ilişkiniz genellikle nasıl sonlanır?
4. Bir ilişkide hangi özelliklere daha çok önem verirsin?
5. Eski ilişkilerinizde en çok hangi konularda çatışma yaşadınız?
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6. İlişkilerdeki en büyük korkunuz nedir?
7. Bir ilişkide ne kadar önemli olduğunuzu düşünüyorsunuz?
8. Bir ilişkide hangi özellikler sizi en çok çeker?
9. İlişkilerinizde en çok hangi durum sizi rahatsız eder?
10. Bir ilişkide en çok ne zaman mutlu olursunuz?
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Bağımsız ruh!
Duygusallık sorunu!
İletişim eksikliği!
Güven zafiyeti!
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