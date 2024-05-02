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İlişkideki Rolünü Keşfet: Baskın mı Pasif mi?

İlişkideki Rolünü Keşfet: Baskın mı Pasif mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 17:31

İlişkilerde hangi rolü üstlendiğini merak mı ediyorsun? Bu test, ilişki dinamiklerini ve davranışlarını değerlendirerek, ilişkide baskın mı, pasif mi olduğunu keşfetmene yardımcı olacak.

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir tartışmada genellikle ne yaparsın?

3. Bir tartışmada genellikle ne yaparsın?

4. İlişkideki rolünü nasıl tanımlarsın?

5. Partnerin bir hata yaptığında tepkin ne olur?

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6. İlişkideki kararları kim daha çok alır?

7. İlişkide güven konusunda nasılsın?

8. Bir problem olduğunda nasıl tepki verirsin?

9. İlişkideki zamanınızı nasıl organize edersiniz?

10. İlişkideki hedeflerinizde ortak bir vizyonunuz var mı?

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Sen baskın tarafsın

Sen, aşk ve ilişkilerin karmaşık dünyasında, bir pusula gibi yol gösteren, empati dolu ve liderlik yetenekleriyle donatılmış bir bireysin. Partnerinin en ince duygularını bile anlama yeteneğine sahipsin, onunla aynı frekansta hissetmek senin için çocuk oyuncağı. Bu özelliklerin, seni bir ilişkideki en güçlü destek unsuru haline getiriyor.İletişim konusunda da oldukça aktifsin. Konuşmayı, paylaşmayı, duygularını ve düşüncelerini ifade etmeyi seviyorsun. Bu, senin ilişkideki iletişim ağını güçlendiriyor ve partnerinle arandaki bağı daha da sağlamlaştırıyor.Karar alma sürecinde de etkin bir rol oynuyorsun. İster küçük ister büyük olsun, her türlü kararda senin parmağın var. Bu, senin liderlik yeteneğinin bir göstergesi. Ancak bu, her zaman her şeyi kontrol etmek istediğin anlamına gelmiyor. Sadece, ilişkinin yönünü belirlemede aktif bir rol almayı seviyorsun ve bu da seni, bir ilişkideki en değerli varlıklardan biri yapıyor.

Orta Halli Baskın Taraf

Sen, aşk ve ilişkilerde her zaman dengeyi yakalamayı başaran, hem baskın hem de pasif rolleri ustaca oynayan birisin. İlişkinin yönünü belirlerken, liderlik etmeyi sever ve kararları alırken genellikle ön saflarda yer almayı tercih edersin. Ancak bu, her zaman kontrolü elinde tutmak istediğin anlamına gelmez. Zaman zaman, partnerinin de liderlik etmesine, ilişkinin rotasını belirlemesine izin verirsin. Bu, senin ilişkideki esnekliğini ve anlayışını gösterir. İlişkide kararlar alırken, tek başına hareket etmek yerine, partnerinle birlikte ortak kararlar almayı sever ve bu durum, senin adil ve dengeli ilişki anlayışını yansıtır. İlişkilerindeki bu dengeli tutumun, hem senin hem de partnerinin ilişkiden alacağı keyfi artırır ve ilişkinin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Sen Pasif Tarafsın

Sen Pasif Tarafsın

Aşk hayatında biraz daha pasif bir rol oynamayı tercih ediyorsun, değil mi? İlişkide genellikle partnerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına ayak uydurmayı seçiyorsun, onun liderlik etmesine izin veriyorsun. Bu, belki de senin romantik ilişkilerdeki en belirgin özelliğin.Kendi duygularını ifade etmek konusunda ise bazen biraz zorlandığını hissediyorsun. Belki de bu, duygularını açığa vurmanın seni daha savunmasız hissettireceği endişesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak unutma, duygularını ifade etmek, gerçekten ne hissettiğini ve ne istediğini anlamak için önemli bir adımdır.Karar alma süreçlerinde genellikle geri planda kalmayı tercih ediyorsun. Belki de bu, kararlarının başkalarını etkileyeceği düşüncesiyle biraz tedirgin hissetmene neden oluyor. Ancak unutma, kararlarını paylaşmak ve onları savunmak, ilişkilerde eşitlik ve karşılıklı saygıyı sağlamak için önemlidir.Sonuç olarak, ilişkilerinde daha pasif bir rol oynamanın senin seçimin olduğunu unutma. Ancak duygularını ifade etmekten çekinme ve karar alma süreçlerinde aktif bir rol oynamaktan korkma. Bu, hem senin hem de partnerinin ilişkiden daha fazla keyif almasını sağlayacaktır.

Orta Halli Pasif Taraf

Senin aşk hayatını bir film şeridi gibi düşün. Senin ilişkideki rolün hem başrol oyuncusu hem de yönetmen koltuğuna oturan kişi arasında gidip geliyor. Bir yandan ilişkinin gidişatını belirlemek, liderlik etmek istersin; diğer yandan da sahnede sadece bir figüran olmayı, olayların akışına bırakmayı tercih edersin. Bu durum, senin aşk hayatında hem pasif hem de aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor.Senin aşk hayatında en önemli unsur, bağımsızlık. Kendi kararlarını almayı, kendi yolumu çizmeyi sever ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirirsin. Ancak bu durum, bazen partnerinle aranda ufak çatışmalara yol açabilir. Çünkü her iki tarafın da kendi bağımsızlığına düşkün olması, bazen birlikte yürüyeceğiniz yolu belirlemeyi zorlaştırabilir.Ama unutma, aşk hayatında her şey bir denge meselesi. Hem liderlik etme hem de pasif kalma eğilimlerin arasında denge kurmayı başarabilirsen, ilişkinin gidişatını da daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirsin. Bu yüzden, aşk hayatında dengeyi yakalamak ve bağımsızlığını korumak, senin için en önemli unsurlardan biri olmalı.

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ömer

Sen baskın tarafsın… Karşı tarafı test edelim baskın çıkabilir pasif olabilir kahpe çıkarda sıkıntı işte 😌😅😅