İlişkideki Rolünü Keşfet: Baskın mı Pasif mi?
İlişkideki Rolünü Keşfet: Baskın mı Pasif mi?
İlişkilerde hangi rolü üstlendiğini merak mı ediyorsun? Bu test, ilişki dinamiklerini ve davranışlarını değerlendirerek, ilişkide baskın mı, pasif mi olduğunu keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir tartışmada genellikle ne yaparsın?
4. İlişkideki rolünü nasıl tanımlarsın?
5. Partnerin bir hata yaptığında tepkin ne olur?
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6. İlişkideki kararları kim daha çok alır?
7. İlişkide güven konusunda nasılsın?
8. Bir problem olduğunda nasıl tepki verirsin?
9. İlişkideki zamanınızı nasıl organize edersiniz?
10. İlişkideki hedeflerinizde ortak bir vizyonunuz var mı?
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Sen baskın tarafsın
Orta Halli Baskın Taraf
Sen Pasif Tarafsın
Orta Halli Pasif Taraf
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Sen baskın tarafsın… Karşı tarafı test edelim baskın çıkabilir pasif olabilir kahpe çıkarda sıkıntı işte 😌😅😅