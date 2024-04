Sen, duygusal derinliği olan ve anıların gücüne inanan bir insansın. Romantizme değer verirken, geçmişi geride bırakma konusunda da esnek olamıyorsun.Senin için ilişkiler sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda unutulmaz anılarla dolu bir macera. İlk buluşmadan ilk ayrılığa kadar, her an zihninde canlanıyor. Bazı detayları unutmuş olsan da, ara ara aklına getiriyor ve geçmişin sıcaklığını hissediyorsun. İlişkinin her aşaması, senin için bir hazine gibi saklı.Bu ilişki, senin için bir öğrenme deneyimi ve seni şekillendiren bir parçan olmuş Artık geçmişe dönüp bakarak, geleceğe doğru adımlar atmaya hazırlanman gerek. Her ne olursa olsun, onunla geçirdiğin anılar senin için özel ve unutulmaz birer miras olarak kalacak.