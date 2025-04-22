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Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Vedasına Yorumundan Ceren Karakoç'un Oyunculuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Vedasına Yorumundan Ceren Karakoç'un Oyunculuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.04.2025 - 00:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

22 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.

1. Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.

Bir Gece Masalı'nın başrollerini paylaşan ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı. 'Kiss French' paylaşımı sonrası iddialar kuvvetlendi.

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2. Bahar'ın final yapıp yapmayacağı belli oldu.

2. Bahar'ın final yapıp yapmayacağı belli oldu.

Birsen Altuntaş, dizide zaman atlaması yapılacağını açıkladı. Ayrıca sevilen bir oyuncunun dizinin kadrosundan ayrıldığını belirtti.

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3. Mine Kılıç, Dilin Döğer hakkındaki yorumlara sert çıktı.

3. Mine Kılıç, Dilin Döğer hakkındaki yorumlara sert çıktı.

Daha önce kendisi için yapılan yorumlara sert bir cevap veren Mine Kılıç bu kez rol arkadaşını savundu. Dilin Döğer'in Bayhan'a benzetilmesini eleştirdi.

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4. Usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti.

4. Usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti.

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi dizilerde rol alan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Leyla Okay, 62 yaşındaydı.

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5. Diziler için final kararları birer birer açıklanmaya başladı.

5. Diziler için final kararları birer birer açıklanmaya başladı.

İnci Taneleri ve Piyasa'nın ardından dün Deha'nın da final yapacağı öğrenilmişti. Bugün bir Show TV dizisinden daha final kararı geldi.

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6. Kızıl Goncalar finalinden bir sahne sızdırıldı.

6. Kızıl Goncalar finalinden bir sahne sızdırıldı.

Cüneyd ve Zeynep'in evlendiği görülen sahnenin ardından izleyici adeta coştu. Ancak toplu nikahla evlenmeleri ise eleştirildi.

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7. Uzak Şehir'de Uğur hayatını kaybetti.

7. Uzak Şehir'de Uğur hayatını kaybetti.

Ancak dizideki çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Uğur karakteri için 'Öldü' dendikten sonra kıpırdaması ekrana yansıdı.

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8. "Survivor kurgu mu, gerçek mi?" sorusu yanıt buldu.

8. "Survivor kurgu mu, gerçek mi?" sorusu yanıt buldu.

Set çalışanı Yener Yalçın'a merak edilen bu soru soruldu. Yalçın, soruya açık bir şekilde cevap verdi.

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9. Reytingleri güçlü bir şekilde devam eden Kral Kaybederse gelecek sezonda da devam edecek.

9. Reytingleri güçlü bir şekilde devam eden Kral Kaybederse gelecek sezonda da devam edecek.

Yeni sezonda da izleyeceğimiz dizide hikaye genişliyor. Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.

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10. Uzak Şehir'in Demir'inden şive itirafı geldi.

10. Uzak Şehir'in Demir'inden şive itirafı geldi.

Ünlü oyuncu Ferit Kaya şivesiyle ilgili konuştu. Kaya, şivesinin kendisine para kazandırdığını açıkladı.

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11. Ahmet Mümtaz Taylan'dan sonra bir iddia da Nesrin Cavadzade ile ilgili geldi.

11. Ahmet Mümtaz Taylan'dan sonra bir iddia da Nesrin Cavadzade ile ilgili geldi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Nesrin Cavadzade'nin set çalışanlarına kök söktürdüğüne yönelik iddialara cevap verdi.

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12. Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, TV ekranlarındaki kariyerine magazin programıyla başlamıştı.

12. Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, TV ekranlarındaki kariyerine magazin programıyla başlamıştı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izlemeye alışkın olduğumuz Müge Anlı, kariyerinin başında magazin programı sunuyordu. Anlı'nın o zamanki görüntüsü bir kez daha gündem oldu.

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13. Esra Erol'da programında Fatih'in ölümünü aydınlatacak tek kişinin ölü bulunduğu açıklandı.

13. Esra Erol'da programında Fatih'in ölümünü aydınlatacak tek kişinin ölü bulunduğu açıklandı.

Fatih Aydın'ın ölümü ile ilgili görgü tanıklarının aktardıkları bilgiler Erdoğan Yıldız'ı işaret ediyordu. Erdoğan Yıldız'ın otel odasında ölü bulunduğu öğrenildi.

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14. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş'tan veda paylaşımı geldi.

14. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş'tan veda paylaşımı geldi.

Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Sarıtaş, rol arkadaşına iki kelimelik veda etti. Ünlü oyuncu yalnızca 'Sert bölüm' yazdı.

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15. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde Ceren Karakoç'un oyunculuğu tartışma yarattı.

15. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde Ceren Karakoç'un oyunculuğu tartışma yarattı.

Sibel Taşçıoğlu'nun övgüyle paylaştığı sahne sosyal medyayı ikiye böldü. Ceren Karakoç'un oyunculuğunu kimileri beğenirken kimileri ise 'abartı' buldu.

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16. 9 canlı dizi Şakir Paşa Ailesi'nin sezon finali tarihi belli oldu.

16. 9 canlı dizi Şakir Paşa Ailesi'nin sezon finali tarihi belli oldu.

Başına gelen felaketlerin ardından final yapacağı iddia edilen Şakir Paşa Ailesi'nin sezon finali yapacağı açıklandı. Daha önce açıklanan tarih öne çekildi.

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17. Geçtiğimiz haftanın reytingleri belli oldu.

17. Geçtiğimiz haftanın reytingleri belli oldu.

14-20 Nisan tarihlerinin en çok izlenen reytingleri arasında Uzak Şehir birinciliği Kızılcık Şerbeti'nden geri aldı. Üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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