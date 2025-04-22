Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Vedasına Yorumundan Ceren Karakoç'un Oyunculuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkunlu fotoğrafı dikkatlerden kaçmadı.
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2. Bahar'ın final yapıp yapmayacağı belli oldu.
3. Mine Kılıç, Dilin Döğer hakkındaki yorumlara sert çıktı.
4. Usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti.
5. Diziler için final kararları birer birer açıklanmaya başladı.
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6. Kızıl Goncalar finalinden bir sahne sızdırıldı.
7. Uzak Şehir'de Uğur hayatını kaybetti.
8. "Survivor kurgu mu, gerçek mi?" sorusu yanıt buldu.
9. Reytingleri güçlü bir şekilde devam eden Kral Kaybederse gelecek sezonda da devam edecek.
10. Uzak Şehir'in Demir'inden şive itirafı geldi.
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11. Ahmet Mümtaz Taylan'dan sonra bir iddia da Nesrin Cavadzade ile ilgili geldi.
12. Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, TV ekranlarındaki kariyerine magazin programıyla başlamıştı.
13. Esra Erol'da programında Fatih'in ölümünü aydınlatacak tek kişinin ölü bulunduğu açıklandı.
14. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan çıkarılmasının ardından sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş'tan veda paylaşımı geldi.
15. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde Ceren Karakoç'un oyunculuğu tartışma yarattı.
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16. 9 canlı dizi Şakir Paşa Ailesi'nin sezon finali tarihi belli oldu.
17. Geçtiğimiz haftanın reytingleri belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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