Kaza Sonucu Ölen Uğur Dirildi: Uzak Şehir'deki Çekim Hatası İzleyicilerin Dikkatinden Kaçmadı!
Kanal D ekranlarının en iddialı dizisi olan Uzak Şehir her yeni bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan aşiret dizisi sosyal medyanın da trendleri arasına giriyor. Ancak dizinin şu an konuşulmasındaki nedenlerden biri de izleyicilerin gözünden kaçmayan bariz bir çekim hatası oldu. Kaza sonucu hayatını kaybeden Uğur'un bir anda canlanması goygoycuların diline düştü.
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Aşiret dizisi özlemimizi dindiren Uzak Şehir pazartesi akşamlarının en sevilen yapımlarından biri oldu.
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Diziye 'Doktor Uğur' rolüyle konuk olan Anıl İlter geçtiğimiz akşam yayınla birlikte diziye veda etti.
Kazayı gören Demir ve Cihan'ın arkasını döndüğü anlarda Uğur'un bir anda canlanması dikkatli izleyicilerden kaçmadı!
Uğur'un yerden doğrulduğunu gören izleyicilere de goygoy malzemesi çıktı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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