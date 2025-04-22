Kaza Sonucu Ölen Uğur Dirildi: Uzak Şehir'deki Çekim Hatası İzleyicilerin Dikkatinden Kaçmadı!

Kanal D ekranlarının en iddialı dizisi olan Uzak Şehir her yeni bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanan aşiret dizisi sosyal medyanın da trendleri arasına giriyor. Ancak dizinin şu an konuşulmasındaki nedenlerden biri de izleyicilerin gözünden kaçmayan bariz bir çekim hatası oldu. Kaza sonucu hayatını kaybeden Uğur'un bir anda canlanması goygoycuların diline düştü.